Tesla anuncia una retallada del 7% de la plantilla

El fabricant de cotxes elèctrics Tesla ha anunciat aquest divendres una retallada del 7% de la seva plantilla, més o menys 3.000 treballadors, i només es quedarà amb els empleats "imprescindibles" amb l'objectiu de reduir els costos i augmentar la rendibilitat. Les accions de la companyia, a l'obertura de Wall Street, perdien quasi un 7% del seu valor.

Tesla ja va retallar la seva plantilla en 3.379 treballadors al juny de l'any passat , cosa que va suposar llavors el 9 % de la seva força laboral .

El fundador de la companyia, Elon Musk, ha enviat un correu electrònic als empleats en què destaca que augmentar el volum de vendes i millorar el procés de fabricació és "crucial" perquè la marca aconsegueixi les economies d'escala requerides per produir models d'autonomia mitjana, i reconeix que el preu del Model 3 (el més assequible de la marca, que costa 44.000 dòlars (38.574 euros), encara és "alt" i s'haurà de situar al voltant dels 35.000 dòlars (30.682 euros). "No hi ha cap altra manera", ha subratllat.

A més, ha apuntat que les vendes del Model 3, sobretot a Europa i Àsia, permetran a Tesla, "amb una mica de sort", tancar el quart trimestre del 2018 amb un "minúscul" benefici, cosa que suposarà el seu segon trimestre consecutiu en positiu.

"En el quart trimestre, els resultats preliminars no auditats indiquen que novament vam obtenir beneficis, però menors que el tercer trimestre. Incrementar les vendes del Model 3 de preu més alt (sobretot a Europa i Àsia) ens permetrà, amb gran dificultat, esforç i una mica de sort, apuntar a un minúscul guany", ha assenyalat el directiu.

En el tercer trimestre del 2018 Tesla va registrar els seus primers beneficis trimestrals en dos anys, amb 311,5 milions de dòlars (273,3 milions d'euros). No obstant això, acumulava pèrdues netes atribuïdes entre gener i setembre per 1.115 milions de dòlars (978,3 milions d'euros).

El fabricant de vehicles elèctrics va vendre 245.240 vehicles el 2018 a tot el món , més del doble ( 145% ) que l'any anterior ( 101.312 unitats ) , gràcies al seu model de ' baix cost ' Model 3 . A més, a principis d'any la companyia va anunciar una rebaixa del preu dels seus vehicles de 2.000 dòlars ( 1.753 euros ) als Estats Units.