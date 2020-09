TikTok recorre a la justícia nord-americana per frenar la prohibició de descarregar-se'l als EUA

El conflicte al voltant de la continuïtat de TikTok als Estats Units ja corre per la via judicial. ByteDance, l'empresa xinesa propietària de l'aplicació, va recórrer ahir a la justícia nord-americana per demanar que freni l'ordre firmada per Donald Trump que prohibirà descarregar l'aplicació i futures actualitzacions als usuaris que ja la tinguin instal·lada. Aquest veto hauria d'haver entrat en vigor dissabte passat, però el president nord-americà va decidir ajornar-lo una setmana després de llegir els termes de l'acord amb Walmart i Oracle i quedar-ne satisfet.

Les dues empreses explicaven que s'aliaven amb ByteDance per crear una companyia que s'anomenaria TikTok Global i que estaria majoritàriament en mans d'inversors nord-americans. Al mateix temps, però, la companyia xinesa presentava aquesta nova empresa com una filial més del grup. És a dir, controlada per ella. Davant d'aquest diferent punt de vista, Trump va amenaçar amb tombar l'acord. El següent moviment de la xinesa ha estat portar el conflicte als tribunals.

TikTok vol aconseguir el mateix resultat que Tencent, quan una jutgessa de Califòrnia va anul·lar el veto idèntic que planava sobre l'aplicació xinesa de missatgeria WeChat hores abans que hagués d'entrar en vigor. "És cert que l'interès general de seguretat nacional del govern és significatiu -defensava l'escrit judicial-, però s'han donat porques proves que la prohibició efectiva de WeChat per a tots els usuaris als Estats Units afronti aquestes preocupacions".

Tanmateix, en paral·lel ByteDance segueix treballant per aconseguir la llum verda governamental per a l'acord (del qual encara no queden gaire clars els termes) amb les companyies nord-americanes Oracle i Walmart. Aquest dijous a la matinada (hora catalana) ha fet una petició formal de llicència per exportar tecnologia, cosa a la qual està obligada en base a l'últim canvi normatiu que ha fet el govern xinès en aquest sentit.

De moment, l'executiu xinès només ha dit, a través d'un portaveu esmentat per Reuters, que han rebut la petició i que es gestionarà d'acord amb els procediments reguladors definits.