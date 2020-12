Torna a caure la creació d'empreses després de dos mesos a l'alça

La creació d'empreses a Catalunya i a Espanya va tornar a caure al mes d'octubre després de dos mesos amb pujades, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) publicades aquest dilluns.

A Catalunya es van crear un total de 1.363 societats mercantils noves, un 9% menys que l'octubre de l'any passat. A nivell de tot l'Estat, les empreses de nova creació van ser 7.391, un 7,9% menys que un any enrere.

La creació d'empreses es va desplomar durant els mesos de confinament més dur (amb davallades interanuals de més del 70%), a causa de les mesures sanitàries per restringir l'activitat econòmica i de la incertesa per l'evolució de l'economia a causa de la pandèmia de coronavirus. Amb la reobertura gradual durant l'estiu, la formació de noves companyies va repuntar.

No obstant això, el segon rebrot de contagis de covid-19 d'aquesta tardor ha tornat a frenar l'activitat econòmica, cosa que ha fet que el ritme de creació d'empreses se'n resentís. Malgrat això, tant a Catalunya com al conjunt d'Espanya la xifra neta entre companyies creades i dissoltes continua sent positiu.

En aquest sentit, pel que fa a les empreses dissoltes, a Catalunya el nombre es va enfilar fins a 123 (davant de les més de 1.300 creades). Aquesta xifra vol dir que, respecte al mateix mes del 2019, es van destruir un 19,6% menys de societats. A Espanya, la dissolució de companyies va ser de 1.589, amb una caiguda interanual del 8,8%.

El País Valencià va ser una de les comunitats autònomes més afectades per la crisi: la formació de noves companyies hi va caure a l'octubre un 13,5%, mentre que la destrucció augmentava un 21%. D'altres, com Navarra, les Canàries o Extremadura, també han registrat importants caigudes de la creació d'empreses mentre creixien les dissolucions.