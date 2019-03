Torna l’impost elèctric que encarirà el rebut de la llum

Dijous passat l’Institut Nacional d’Estadística (INE) publicava la inflació del mes de març, amb un augment de preus d’un 1,3%. Entre les causes principals de l’increment, l’organisme estatal indicava que el preu de la llum al març havia baixat menys que el mateix mes de l’any passat. Doncs a l’abril s’espera un augment del preu de l’electricitat pel retorn de l’impost del 7% a la generació.

Aquest impost el va suspendre temporalment l’octubre del 2018 el govern espanyol, després que a finals de setembre el preu del megawatt hora (MWh) toqués màxims històrics. Era una mesura temporal per reduir el preu de la llum. Ara, complert el termini de sis mesos, torna l’impost sobre el valor de la producció d’energia elèctrica (IVPEE), del 7%, perquè la pròrroga de la suspensió, per reial decret, era molt difícil d’aplicar en l’actual moment preelectoral.

Calcular quin impacte tindrà la reinstauració d’aquest impost en el rebut de la llum és difícil. Segons les estimacions que ha fet la consultora energètica Aleasoft, el preu hauria d’augmentar entre un 2% i un 5%. Un encariment de la factura mensual d’entre 0,5 i 1 euro per família, segons va explicar el 13 de març la ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera.

La lògica diu que l’impost hauria de comportar un augment del 7% del preu de l’electricitat al mercat majorista, cosa que es traduiria en un increment d’entre un 3% i un 4% en el rebut domèstic, perquè el consum elèctric només afecta aproximadament un terç del rebut, i la resta són peatges i impostos. Però això s’ha de matisar. Els operadors de fonts elèctriques que es poden gestionar, com els cicles combinats, les hidràuliques i les tèrmiques, poden fer les seves ofertes al mercat majorista incloent-hi aquest 7% de més. Però això no passa en altres fonts de generació, com la solar i l’eòlica, que no poden gestionar la generació que depèn de les condiciones climàtiques.

A aquest efecte se n’hi suma un altre que ja es va produir els dos últims anys. Si les ofertes al mercat pugen de preu, els operadors poden optar per importar més electricitat de França i Portugal -la capacitat és limitada per les interconnexions-, perquè en aquests països no hi ha l’impost i, per tant, venen l’electricitat més barata.

Preus alts al març

Per tots aquests factors, Aleasoft calcula que l’impacte final de la reintroducció de l’impost pot ser d’un augment del preu d’entre el 2% i el 5% depenent de l’hora, però a mitjà termini, durant els mesos de maig i abril, l’efecte desapareixeria.

No obstant això, el preu final de la llum dependrà també dels nivells de producció eòlica i solar, que a la primavera habitualment augmenten, i del comportament dels drets d’emissió de CO 2 . De moment, la factura de la llum ha baixat durant el mes de març un 2,7% respecte al febrer, però se situa un 2,4% per sobre de l’import que va marcar el mateix mes del 2018, segons el simulador de la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència.

El rebut per a un consumidor tipus -amb una potència contractada de 4,4 Kw i un consum anual de 3.000 KWh, 250 al mes-, acollit a la tarifa regulada, és de 55,39 euros, mentre que al febrer va arribar fins als 56,95 euros. Amb tot, el mateix consumidor va pagar l’any passat 54,07 euros, 1,32 euros menys que enguany.