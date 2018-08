Tornada amb la llum i la gasolina més cares

L’inici de curs es presenta amb una factura energètica més cara i que, segons expliquen els experts, es mantindrà en preus alts els pròxims mesos. L’operació tornada ja ha arribat amb uns preus dels carburants en màxims anuals, mentre que el rebut elèctric del mes d’agost s’ha disparat. El preu del megawatt hora (MWh) al mercat elèctric majorista s’ha situat en màxims des del gener del 2017. Llavors es va marcar un rècord de preu mensual mitjà per sobre dels 70 euros. Aquest mes d’agost el preu mitjà en el mercat majorista s’ha situat per sobre dels 64 euros el MWh.

L’encariment té una traducció immediata en el rebut que paguen les llars, tal com es pot comprovar en el simulador de la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència (CNMC). El rebut per a una família tipus aquest mes d’agost puja a 73,6 euros, un 12% superior als 65,63 euros del mateix mes de l’any passat. Un agost, doncs, amb un fort increment, malgrat que si es calcula el preu de la llum des de l’1 de gener fins al 31 d’agost, la pujada respecte a l’any passat és de només un 1%. Això és degut als elevats preus del gener del 2017 enfront dels baixos preus del 2018. A més, la primavera plujosa va ajudar que els preus del març i l’abril del 2018 se situessin per sota dels mateixos mesos de l’any passat. Però a partir de maig els preus no han deixat de pujar i s’han situat sempre per sobre del 2017.

Diversos factors incideixen en l’encariment de l’electricitat: el descens de la producció hidràulica a l’estiu, la caiguda de la producció eòlica i nuclear a causa del manteniment i recàrrega d’algunes centrals i l’augment de la demanda impulsada per l’onada de calor.

La menor producció hidràulica i nuclear obliga a l’ús de tecnologies més cares, com el gas i el carbó, que també han augmentat el preu en els mercats internacionals, tant de les matèries primeres com de les emissions de CO 2 , una pujada de preus que va lligada a l’increment dels preus del petroli que, de retruc, ha comportat també un augment significatiu dels preus dels carburants.

Investigació oberta

El mercat de futurs avança que el preu de l’electricitat continuarà alt els pròxims mesos. Però tot i les raons objectives que pressionen el preu a l’alça, hi ha la sospita que hi podria haver alguna disfunció en el mercat que pressiona amunt els preus en el mercat elèctric.

Almenys així ho creu el president de la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència (CNMC), José María Marín Quemada, que al juliol ja va mostrar la seva preocupació per l’alt preu de la llum, al marge dels factors conjunturals que el fan augmentar, i es va preguntar si hi havia “alguna cosa més” darrere de l’encariment. En aquest sentit, Marín Quemada va anunciar una anàlisi del comportament del mercat per part de l’organisme “per garantir que el mercat funciona correctament”. El nou ministeri per a la Transició Ecològica va anunciar que col·laboraria en aquesta investigació. I és que el preu alt de la llum també preocupa el gabinet de Teresa Ribera. Al juliol el secretari d’estat d’Energia, José Domínguez Abascal, es va reunir amb el seu homòleg portuguès, Jorge Seguro Pelayo, per analitzar els preus del mercat ibèric -Espanya i Portugal formen un únic mercat elèctric-. Els dos responsables polítics van dir que la situació “ocupa i preocupa” els dos estats i, per això, buscaran junts mesures per protegir els drets dels consumidors.

Malgrat que els resultats de l’anàlisi de la CNMC no es coneixen, la ministra Ribera va anunciar ahir que el 19 de setembre compareixerà al Congrés de Diputats per explicar l’augment del preu de l’electricitat. El ministeri va anunciar que prepara “reformes substantives” per a la transició energètica, i va indicar que mentrestant garantirà la “protecció” dels col·lectius més vulnerables.

Carburants més cars

Un dels factors que ha influït en l’augment de la llum és l’increment del preu del petroli pel seu impacte en el gas. Però aquesta no és l’única conseqüència de l’encariment del cru. Segons l’últim Butlletí petrolier de la Unió Europea, publicat aquest dijous, el preu mitjà del litre de gasolina de 95 octans a Espanya se situa en 1,33 euros, i el del gasoil en 1,23 euros, uns preus que són, respectivament, un 11,7% i un 16% superiors als del mateix mes de l’any passat. Durant el mes d’agost, els preus dels carburants s’han situat en màxims anuals, i res fa pensar, tal com evoluciona el cru en els mercats internacionals, que hagin de baixar els pròxims mesos.

L’encariment de la llum i els combustibles a l’agost ha tingut com a conseqüència immediata un repunt en l’evolució de la inflació: l’indicador avançat de l’INE situa en el 2,2% l’índex de preus al consum (IPC) de l’últim mes.