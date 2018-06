Torres oficialitza la candidatura per presidir la Cambra de Barcelona

L'empresari José María Torres ha anunciat avui de manera oficial que optarà a presidir la Cambra de Comerç de Barcelona. És la segona persona que ho fa, després que Ramon Masià ho anunciés fa mesos. Torres s'ha esperat que l'actual president, Miquel Valls, revelés que no tornaria a optar al càrrec. La convocatòria de les eleccions, que depèn de la Generalitat, encara no s'ha publicat, però es preveu que es facin aquest any.

Les eleccions a la Cambra de Comerç estan generant una llarga llista de possibles candidats, que opten per renovar una organització que s'ha de repensar després que el govern de José Luis Rodríguez Zapatero posés fi a les quotes obligatòries. A més de Torres i Masià també han aparegut els noms de Luis Conde i Enric Crous, tot i que cap d'ells ha dit res oficialment.

Torres és fundador i president de Numintec i la seva candidatura s'aplega sota el títol "Les empreses al capdavant!" Fonts de la seva candidatura han afirmat que no hi haurà cap "primera espasa", tot i que serà molt transversal en la composició.

"A la nova Cambra es treballarà per a tothom, tant per a les grans empreses com per a les petites de tots els sectors. El nostre objectiu és donar servei, reforçar el teixit empresarial barceloní i català i acompanyar les empreses en la seva

transformació digital per generar oportunitats de negoci, entre d'altres. Per tant, farem una Cambra transparent i sense interessos contraposats”, diu Torres a través d'un comunicat que ha enviat la seva candidatura. L'empresari assegura que és un dels impulsors a Europa de la segona oportunitat.