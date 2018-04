TravelPerk tanca una ronda de finançament de 17 M€

Barcelona continua sent un dels pols preferits del capital risc europeu per invertir en tecnologia. La plataforma online per gestionar viatges de negocis TravelPerk va anunciar ahir que acaba de tancar una nova ronda de finançament de 21 milions de dòlars (uns 17 milions d’euros) per impulsar la seva expansió, segons va avançar el portal de notícies tecnològiques TechCrunch i va confirmar a l’ARA el seu conseller delegat, Avi Meir. En l’operació hi han participat el fons berlinès Target Global -un dels inversors del gegant alemany de les entregues Delivery Hero- i el londinenc Felix Capital. Empreses que ja havien participat en rondes anteriors, com el fons nord-americà Spark Capital i el danès Sunstone Capital, també han tornat a invertir en la companyia amb seu a Barcelona. El juny del 2016 ja havia captat 7 milions d’euros d’aquests inversors.

Fundada el 2015, TravelPerk va sorgir d’un grup d’extreballadors de Booking.com per facilitar a les empreses la contractació de viatges de negocis, de manera que aquestes puguin crear un pressupost segons el perfil del treballador o generar factures automàticament. Actualment la companyia té una plantilla d’un centenar de treballadors i preveu continuar les contractacions i acabar l’any amb uns 200 empleats. Meir explica que la plataforma és una de les aplicacions de software per subscripció que més creix a Europa. En aquest sentit, TravelPerk té una base de mil clients amb empreses com la plataforma de guies turístics GetYourGuide, l’empresa de formularis digitals Typeform i el servei de transferències britànic TransferWise.

La companyia, amb oficines a Barcelona, prefereix no donar xifres sobre la seva facturació, però assegura que els ingressos augmenten a un ritme del 1.200% interanual. El seu model de negoci es basa en les comissions que cobra als portals que agrega a la seva oferta, però el producte és totalment gratuït per a les empreses que el fan servir. De fet, Meir assegura que actualment compta amb “l’inventari de reserves més gran del món”, perquè integra totes les grans plataformes del sector hoteler i de vols. A més, TravelPerk també ha inclòs més opcions de transport com ara el lloguer de cotxes i la reserva de bitllets de tren a la plataforma de gestió de viatges de negocis.

Oficines a Europa

Durant el 2017 la start-up ja es va mudar a unes noves oficines a la Via Augusta des del seu primer local al carrer Tallers de Barcelona, i ara busca un nou espai per acollir la seva plantilla a la capital catalana. El pas següent: les delegacions fora d’Espanya. Meir afirma que la companyia vol obrir oficines en altres ciutats europees, però encara no ha definit quines seran les destinacions. “Aquest any acabarem amb entre dues i cinc delegacions fora de Barcelona”, assegura l’emprenedor.

Malgrat que fins ara el creixement de la start-up de viatges de negocis ha sigut orgànic, la companyia no descarta fer-se gran a través de fusions i adquisicions d’empreses. Meir avança que està analitzant algunes opcions “interessants” de tecnològiques, però que encara no hi ha cap operació prou avançada per donar-ne més detalls. L’any passat TravelPerk ja va agafar embranzida gràcies a un acord amb la companyia californiana Expensify, especialitzada a automatitzar la generació de factures i informes a la tornada dels viatges. Aleshores les dues companyies van mantenir la independència, però van connectar les seves bases de clients i van integrar-se tecnològicament.