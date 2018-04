Tret de sortida a l’Alimentaria més gran

L’edició d’Alimentaria que s’estrena avui no té motius per envejar el Mobile World Congress que es va fer al febrer. Situada al recinte firal de l’Hospitalet de Llobregat, serà l’edició més gran (gràcies al fet que s’ha unit a Hostelco) i comptarà amb 4.500 expositors, que ocuparan una superfície de 100.000 metres quadrats. Amb 150.000 visitants previstos, s’espera un impacte econòmic de 200 milions d’euros a l’àrea metropolitana. Però més enllà dels números, el certamen de Fira de Barcelona consolida el seu paper de líder dels salons alimentaris, per sota d’Anuga (a Colònia, amb 7.400 expositors) i Sial (a París, 7.020).

És un reflex de la importància del sector agroalimentari a Espanya, que va facturar 96.400 milions d’euros l’any passat, un 1,3% més, i dona feina a mig milió de persones. Espanya és el sisè màxim exportador de productes alimentaris de la Unió Europea.

El saló tornarà a convertir-se en el millor aparador per a 300 innovacions del sector i per entendre les noves tendències que marquen l’alimentació al món, des del menjar halal -que mou tres bilions d’euros a tot el món- fins als productes ecològics i els aliments centrats a evitar al·lèrgies i en el consum saludable. A més de paper exhibidor, Alimentaria serà fins que tanqui, dijous vinent, un centre de debat sobre el negoci i, fins i tot, sobre el final del menjar.

Per primera vegada Hostelco, la fira especialitzada en el negoci de la restauració i l’hostaleria, se celebrarà amb juntament amb Alimentaria. Les empreses de maquinària i equipaments hostalers van facturar 1.526 milions el 2016.