El Tribunal Català de la Competència multa una empresa de taxímetres

El Tribunal Català de Defensa de la Competència de l'Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) ha sancionat al fabricant de taxímetres Interfacom per abús de posició de domini i fixació de preus, segons ha informat l'ACCO aquest dimarts.

El tribunal onsidera que l'empresa Interfacom ha tingut una "conducta infractora d'abús de posició de domini", consistent en la negativa injustificada de subministrar a un taller de reparació i manteniment de taxímetres el programari (patrons tarifaris) necessari per a l'actualització de les tarifes dels serveis de taxi i les peces de recanvi corresponents als taxímetres fabricats per aquesta empresa.

A més, el Tribunal sosté que Interfacom ha infringit la normativa de defensa de la competència per haver fixat els preus de venda al públic a dues empreses distribuïdores dels seus productes.

Segons l'expedient del Tribunal, l'empresa, fins a final delm 2015, sempre havia facilitat les peces i el programari, però des del 2016, degut a un acord amb Masterclas, "Interfacom no oferiria els seus

productes (taxímetres, materials de recanvi, patrons tarifaris, etc.) a cap altre

taller o distribuïdor de la zona de Barcelona que no fos Masterclas".

La resolució indica que això expulsava a l'empresa denunciant del mercat del manteniment i actualització de taxímetres.

Per això, el tribunal ha imposat a Interfacom dues sancions per un import de 15.000 euros per la infracció de l'article 2.2.c) de la Llei de Defensa de la Competència (LDC) per denegació injustificada de subministrament de productes; i de 10.000 euros per la infracció de l'article 1.1.a) de la LDC per fixació de preus de venda al públic dels seus productes als distribuïdors.

Així mateix, de conformitat amb l'article 53.2 de la LDC, ha imposat a Interfacom l'obligació de subministrar al taller, en condicions equitatives de mercat quan li sigui sol·licitat, els patrons tarifaris per a l'actualització de les tarifes dels taxímetres aplicables durant l'any 2018 i les peces de recanvi durant l'any 2018.

L'ACCOo ha recordat que contra la resolució no es pot presentar en contra cap recurs per la via administrativa i que només es pot interposar un recurs davant els tribunals del contenciós administratiu.