El Tribunal Constitucional suspèn cautelarment la llei catalana de comerç, serveis i fires

Nou pal a les rodes de la sobirania del Parlament de Catalunya. El Tribunal Constitucional ha suspès cautelarment la llei catalana de comerç, serveis i fires a la qual va donar llum verda la cambra catalana al mes de juliol, a instàncies del govern espanyol de Mariano Rajoy. El frec a frec entre el Parlament i el TC en matèria comercial ve de lluny, des del 2012, i des d'aleshores aquest últim ha anat tombant cadascuna de les iniciatives aprovades a la cambra catalana perquè, al seu entendre, excedien les competències autonòmiques.

Ara s'obre un termini en el qual es poden presentar al·legacions, però el TC especifica que la Generalitat no ho podrà fer, de moment, perquè hi ha en vigor l'aplicació de l'article 155. Aquesta situació, raona el tribunal, podria provocar un "conflicte en la defensa dels interessos de l'Estat i la comunitat autònoma de Catalunya".

La nova llei feia oficial la liberalització de les rebaixes i ja no obligava els comerciants a aplicar els descomptes a partir de dies concrets. A més, la norma també ampliava l'horari comercial de 72 a 75 hores setmanals. Un altre punt que introduïa és la prohibició d'oferir o vendre productes o serveis mitjançant trucades o missatges telefònics o per mitjà de visites a domicili, també anomenada 'venda a porta freda', "que no hagin sigut acceptades pel destinatari". No obstant això, deixava fora les visites relacionades amb els subministraments bàsics. Així doncs, proposava crear fitxers en què les persones que no desitgin rebre ofertes de productes o serveis per mitjà de trucades o de visites es podien inscriure.