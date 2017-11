Trump escull Jerome Powell per rellevar Yellen com a nou president de la Fed

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat oficialment aquest dijous la nominació del governador Jerome Powell per presidir la Reserva Federal (Fed) a partir del febrer del 2018, quan acabi el mandat de Janet Yellen. L'elecció de Powell, que és advocat i ha treballat en la banca d'inversió nord-americana, implicarà continuar amb la política monetària actual dels EUA.

No obstant, la seva nominació encara requerirà l'aprovació per part del Senat nord-americà. La decisió no ha agafat per sorpresa els mercats, que ja comptaven amb Powell com a nou president del banc central dels Estats Units.

Power ja forma part de la Junta de Governadors del Sistema de la Fed des del 2012 i ha donat suport al mandat de Yellen pel que fa a la política monetària i ha compartit la seva preocupació per la inflació i la prudència en les pujades dels tipus d'interès.