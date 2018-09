Trump agreuja la guerra comercial amb nous aranzels a la Xina

La guerra comercial iniciada per l'administració nord-americana presidida per Donald Trump ha pujat un nou esglaó avui, després que el govern nord-americà hagi aprovat la imposició d'un 10% per un import de 200.000 milions de dòlars a productes xinesos a partir del 24 de setembre. Aquests recàrrecs pujaran fins al 25% a partir de l'1 de gener. Al juny Trump ja va decidir imposar aranzels per un import de 50.000 milions de dòlars.

El govern xinès analitza com respon a l'anunci fet avui per Trump, però de moment ha demanat al mandatari nord-americà que corregeixi el pas fet "a temps". "La Xina es veurà obligada a adoptar contramesures per salvaguardar els seus interessos i drets legítims, així com l'ordre de lliure comerç global", ha indicat el govern xinès, sense fer cas a l'advertència llançada des dels EUA: "Si la Xina pren represàlies contra els nostres agricultors o altres indústries, immediatament iniciarem la tercera fase, que consisteix en aranzels d'aproximadament 267.000 milions de dòlars en importacions addicionals".

La decisió no només aproxima una nova escalada de preus en el comerç mundial, sinó que podria deixar tocades de mort les negociacions que els dos països havien d'emprendre els pròxims 27 i 28 de setembre a Washington.

L'administració Trump considera que el dèficit comercial dels Estats Units amb Pequín, que xifra en 376.000 milions de dòlars, és inacceptable i ha d'equilibrar-se. Al juliol es va publicar un document de 200 folis en què s'enumeraven els productes que haurien d'assumir aranzels. Setmanes després es van aprovar algunes excepcions, com ara productes que comprava Apple per als seus productes electrònics.

Fins ara, el govern xinès només ha aprovat aranzels als productes nord-americans una vegada que les amenaces de Trump s'han consumat, és a dir, quan la seves taxes comercials han entrat en vigor.