Brussel·les i els EUA, enfrontats pel vi francès

La guerra comercial entre la Xina i els Estats Units ha començat a evidenciar els seus efectes més enllà de les fronteres dels països activament enfrontats. A Alemanya -primera economia europea- ja s’ensuma la recessió, terme que s’empra quan el país encadena dos trimestres consecutius de contracció econòmica. Els motius indicats són la caiguda de les exportacions i de la producció industrial. Els culpables assenyalats, les friccions entre els gegants asiàtic i americà, i el Brexit.

A més, el president dels EUA, Donald Trump, va portar dissabte l’amenaça directament a Europa, assegurant que incrementarà els aranzels a les importacions de vi francès si el país europeu aplica una taxa a les companyies tecnològiques dels Estats Units. El president del Consell Europeu, Donald Tusk, va advertir, però, que si Washington efectua aquest moviment, la UE “respondrà de la mateixa forma” per defensar el país membre. “Tot i que l’últim que necessitem és confrontació, especialment amb el nostre millor aliat, hem d’estar preparats per a l’escenari”, va assegurar.

Una entesa improbable

Amb tot això sobre la taula, els principals representants dels països implicats -excepte la Xina- s’han trobat a Biarritz (França), on es celebra el G7. La cimera hauria de servir perquè els set països més desenvolupats acostin postures en qüestions com el Brexit, les empreses tecnològiques o l’esmentada guerra comercial, però les declaracions prèvies d’uns i altres no fan preveure una entesa probable.

De fet, Boris Johnson, primer ministre britànic, va comentar abans de sumar-se a la trobada la seva preocupació perquè els EUA siguin arrossegats a una disputa comercial amb la Xina. “Els que donen suport a la imposició de les tarifes corren el risc de ser culpables de la caiguda de l’economia global, independentment de si és cert o no”, va especificar.