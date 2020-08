Trump prohibeix tot negoci amb TikTok i WeChat als Estats Units

El que fa una setmana era una amenaça ara ja és una realitat: Donald Trump ha signat una ordre executiva que prohibeix qualsevol transacció amb les empreses ByteDance i Tencent. La primera és la responsable de l'aplicació de creació de vídeos musicals o de paròdia TikTok, i la segona, la propietària de la xarxa social WeChat, però també d'altres empreses com Riot Games (creadora del videojoc League of legends) i de gairebé la meitat d'Epic Games, responsable de Fortnite, per exemple.

L'ordre passarà a ser efectiva a mitjans de setembre aproximadament, quan expirarà el termini de 45 dies que estableix el text signat. El 15 de setembre acaba també el marge de temps que ha donat Trump a Microsoft (o qualsevol altra empresa interessada) per tancar un acord de compra de TikTok, única fórmula que permetria als ciutadans nord-americans poder seguir utilitzant l'aplicació.

L'objectiu darrere d'aquests moviments és protegir la seguretat nacional del país, la seva economia i la política exterior. Segons el president nord-americà, TikTok capta una gran quantitat d'informació dels seus usuaris, incloses dades de localització i historials de cerques. "Aquesta recopilació de dades amenaça amb permetre al Partit Comunista de la Xina l'accés a la informació personal i de propietat dels nord-americans", cosa que potencialment pot aconseguir "rastrejar la ubicació dels empleats i contractistes federals, construir expedients d'informació personal per fer xantatge i fer espionatge corporatiu", especifica el govern dels Estats Units. "Els riscos són reals", ha insistit Trump.

El govern xinès no ha trigat a posicionar-se en contra d'aquesta ordre. Un portaveu del ministeri d'Exteriors ha assegurat aquest divendres als mitjans que defensaran els drets i interessos legítims dels negocis xinesos i que el govern nord-americà haurà d'assumir les conseqüències de les seves accions. "Els Estats Units estan utilitzant la seguretat nacional com una excusa i estan utilitzant el poder estatal per oprimir els negocis estrangers", ha afegit aquest portaveu. Per la seva banda, TikTok ha qualificat l'ordre de "precedent perillós per a la llibertat d'expressió i dels mercats oberts".

De moment, la reacció dels inversos és clara: les accions del gegant tecnològic xinès Tencent han acabat la jornada financera a la Xina amb una caiguda del 5%, que ha arribat a ser del 10% durant el dia.