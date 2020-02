El miracle de Jack Dorsey: Twitter tanca per segon cop amb beneficis

Tot apuntava que 2015 era l'any decisiu per a Twitter. Ho va ser, però gràcies al gir inesperat dels esdeveniments que va recol·locar Jack Dorsey al capdavant de la companyia. Els fruits que ho confirmen han trigat gairebé cinc anys en aparèixer, però ja és un fet: Twitter és una empresa que dona diners. Només ho fa des de fa dos anys, però els dona. El 2019 la companyia tecnològica va tancar l'any amb 1.465 milions de dòlars (1.331 milions d'euros), amb uns beneficis un 21% superiors als de l'any anterior.

La sorpresa ve donada, sobretot, per tota l'aura de dubtes i escepticisme que envoltava la companyia fa no tant: un creixement cada cop més fluix i uns beneficis trimestrals que mai aconseguien compensar les pèrdues acumulades durant l'any n'eren els principals culpables. Va ser l'arribada de Dick Costolo a l'empresa (2010) la que havia de calmar una mica la negativitat dels inversors.

El directiu prometia una nova era per a Twitter que estaria basada en la publicitat i en una sortida a borsa que n'havia de multiplicar el finançament. Al principi va aconseguir alleugerir el neguit, però els indicadors positius tampoc el van acompanyar a ell a llarg termini. Moltes baixes a la xarxa social, molts usuaris inactius i poca durabilitat en les relacions entre seguidors, que tal com se seguien els uns als altres de forma sobtada, es deixaven de seguir.

Aquell 2015 la companyia acomiadava 336 empleats per reduir costos i, malgrat millorar les xifres del que havia estat el pitjor any en termes econòmics (el 2013 havia arribat a perdre 645 milions de dòlars), els números vermells seguien superant els 520 milions.

El cop definitiu, però, va arribar quan, en mig de tot això i amb els accionistes posant en dubte la continuïtat de Costolo al capdavant de l'empresa, aquest va decidir vendre la meitat de les seves accions. A l'hemeroteca, la següent notícia és Jack Dorsey, un dels fundadors de la companyia, que tornava a la primera línia d'acció per cobrir provisionalment el buit que deixava la marxa sobtada de Costolo. Encara hi és quatre anys i mig després i amb la carta d'haver aconseguit els esperats beneficis a la mà.

El 86% dels ingressos venen de la publicitat

El 2018 la tecnològica celebrava el primer any sencer amb uns guanys nets de més de 1.000 milions d'euros. I aquest any la mateixa xifra ha pujat fins als 1.300 milions. En aquest cas, bona part de les bones notícies ve donada per una sèrie de beneficis i devolucions fiscals que la companyia va rebre el 2019 (el benefici net abans d'impostos és, de fet, un 1,8% inferior al de l'any anterior), però la coincidència entre tots dos exercicis es troba en dos indicadors que sonen a llegat de Dick Costolo.

El primer, l'elevada xifra de diners que Twitter ha obtingut a través de la publicitat. Són gairebé 3.000 milions de dòlars aquest any (2.720 milions d'euros), un 13% més que l'any anterior i un 86% dels ingressos totals de l'any. L'altra gran font de diners per a la xarxa social és la venda de dades, que els ha reportat 466 milions de dòlars (424 milions en euros), i això és ben bé un 10% més del que havien guanyat amb aquest moviment l'any passat.