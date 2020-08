Twitter entra a la cursa per comprar TikTok

A Satya Nadella se li ha complicat el panorama. La setmana passada tot apuntava que el conseller delegat de Microsoft tenia la fórmula que garantia la supervivència de l'aplicació de vídeos curts TikTok als Estats Units: comprar-la. Ara, però, han aparegut nous obstacles. El primer, que, segons Reuters, si el traspàs s'ha de dur a terme en els terminis marcats per Donald Trump, per qüestions tècniques pròpies de ByteDance (companyia propietària de TikTok) Microsoft hauria d'utilitzar el seu sistema fins que pogués traslladar l'operativa als seus. I això afectaria els plans del president nord-americà, que vol vetar TikTok al país precisament per allunyar els seus ciutadans de la Xina tot el que pugui. Però Microsoft encara haurà d'afrontar un segon problema: que sembla que Twitter també està interessada en absorbir-la.

Així ho ha avançat aquest dilluns The Wall Street Journal, que assegura que l'empresa fundada per Jack Dorsey ha mantingut converses preliminars amb TikTok per estudiar la combinació de totes dues aplicacions i evitar, així, que la xinesa hagi de deixar de funcionar als EUA. Segons el rotatiu nord-americà, de moment són només converses preliminars menys avançades que les de Microsoft i que tenen bastant més complicat arribar a bon port, sobretot tenint en compte que la xarxa social té molta menys capacitat financera. Com a exemple evident, els resultats d'una i altra empresa el 2019: mentre que Twitter acabava l'any guanyant uns 1.400 milions de dòlars (1.300 milions d'euros), els beneficis de Microsoft es van acostar als 40.000 milions de dòlars (uns 35.000 milions d'euros).

Malgrat això, segons The Wall Street Journal, Twitter entra en aquesta competició amb l'argument bàsic que ser més petita evitaria els problemes de monopoli.

Microsoft, però, compta amb l'avantatge d'haver discutit la situació també amb el president dels Estats Units. Però l'únic que vol Donald Trump, en realitat, és que la Xina no tingui accés a les dades dels ciutadans nord-americans que utilitzin l'aplicació, com assegura que és el cas. També aquest dilluns ha insistit en la qüestió el secretari del Tresor nord-americà Steven Mnuchin, que ha dit que cal posar remei al fet que TikTok recopili dades a gran escala dels nord-americans. Trump “ho ha deixat perfectament clar: [l'aplicació] no continuarà fent això d'aquesta manera”, ha afirmat en una entrevista a la CNBC.

Trump va signar divendres passat l'ordre executiva que prohibia qualsevol transacció amb l'empresa ByteDance, però també amb la tecnològica Tencent, aquesta última propietària de la xarxa social WeChat. Aquesta ordre –establerta, segons el mandatari nord-americà, per protegir la seguretat nacional, la política exterior i l'economia del país– passarà a ser efectiva a mitjans de setembre, i donarà un marge de 45 dies perquè s'arribi a un acord de compra que permeti, almenys a TikTok, seguir funcionant, però en mans d'una companyia nacional.