Brussel·les demana als països de la UE que restringeixin els proveïdors "d'alt risc" del 5G

El divorci entre el Regne Unit i la Unió Europea és imminent, però dies abans de la separació definitiva tots dos han trobat un últim punt de confluència: ni el país ni la comunitat vetaran Huawei perquè treballi en el desplegament de la xarxa 5G als territoris pertinents, però li posaran barreres per evitar els riscos que els Estats Units associen a la companyia xinesa, com la por a l'espionatge. La Comissió Europea ha presentat aquest dimecres el seu paquet de propostes per reforçar la ciberseguretat a la UE davant el desenvolupament del 5G. Són una sèrie de normes "rigoroses" –diuen– que inclouen la possibilitat d'imposar restriccions específiques a proveïdors considerats "d'alt risc", com ara limitar-los l'accés a determinats sectors o excloure'ls de funcions bàsiques de la xarxa.

"No anem contra ningú, però tampoc som ingenus", ha concretat Thierry Breton, comissari de Mercat Interior i responsable de Telecomunicacions. Així, malgrat els avisos dels EUA que Huawei suposa una amenaça per la ciberseguretat mundial i les repetides acusacions de l'administració Trump que els equips de la marca xinesa espien ciutadans i empreses d'arreu, l'organisme europeu ha indicat que la mesura no va específicament orientada contra la companyia xinesa. Ara bé, n'és un destinatari evident: el Consell de Seguretat Nuclear espanyol ha definit Huawei, precisament, com un "proveïdor d'alt risc".

Les actuacions acordades responen a un informe de riscos elaborat per la Unió Europea en què s'assenyala que aquest tipus de xarxa permet que hi hagi milers de milions d'objectes i sistemes connectats en sectors com l'energia, el transport, la banca i el món sanitari i que alhora ofereix més punts d'accés als atacants. És davant d'aquest escenari que la Comissió Europea ha presentat el paquet de mesures, que inclou, més enllà de la capacitat de limitar les actuacions a determinats proveïdors, l'obligació de reforçar els requisits de seguretat o avaluar els perfils de proveïdors considerats de risc.

"Seran les nostres normes. Si les apliquen, perfecte; si no ho fan, no podrem contractar-los", ha resumit Breton, abans d'afegir que el fet que proveïdors aliens a la comunitat no vulguin seguir aquests requisits no serà un problema perquè "Europa té solucions".

Suport del gremi de les telecomunicacions

El que s'ha presentat és un primer pas davant d’un procés que el mateix executiu ha fixat en diverses etapes. La primera s'activarà a finals d'abril, quan s'espera que els estats membres hagin fet els "primers passos concrets i mesurables" per posar en marxa les mesures.

Aquest primer gest ha comptat amb el vistiplau de l'associació que agrupa els principals operadors de telecomunicacions europeus (Etno). L'organització ha mostrat la seva satisfacció davant del conjunt de normes de la Comissió Europea i ha demanat als governs nacionals que evitin "accions desproporcionades" i no triïn proveïdors de xarxa que afectin negativament la inversió i que puguin ferir la competitivitat d'Europa en el desenvolupament de la nova tecnologia mòbil.