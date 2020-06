La UE aprova el Corredor 5G Mediterrani a Catalunya i Occitània

La Comissió Europea ha donat llum verda aquest dimarts al projecte anomenat Corredor 5G Mediterrani, impulsat per la Generalitat i el govern de la regió d'Occitània, al sud de França. Es tracta d'un dels tres programes pilot elegits per Brussel·les per desenvolupar la tecnologia 5G en transports viaris i ferroviaris de llarga distància.

El projecte, que durarà tres anys, tindrà un pressupost de 16 milions d'euros, 12 dels quals provindran de subvencions de la Comissió, mentre que la resta els aportaran les empreses i organismes participants. Concretament, hi participaran 21 companyies de sis estats europeus, tot i que la majoria tenen seu a Espanya o França. Entre aquestes hi ha Cellnex –que coordinarà el consorci–, Abertis, Vodafone, FGC i el gestor ferroviari francès SNFC.

El corredor servirà per desenvolupar sistemes de conducció remota automatitzada en autopistes per assegurar que els usuaris dels vehicles no noten res en el moment en què es creui una frontera i canviïn els operadors de 5G. Així mateix, també estudiarà de manera pràctica la gestió intel·ligent de vies fèrries, així com el desenvolupament del 5G en sistemes de navegació i realitat virtual, tant per a trens com per a cotxes.

Segons el conseller de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró, l'obtenció d'aquest projecte és “un pas de gegant” i “una gran oportunitat per unir” dues indústries de gran pes a Catalunya, l'automoció i les tecnologies de la informació. En aquest sentit, Puigneró ha opinat que “el futur del cotxe també és digital” i que amb el projecte la indústria catalana pot “reforçar la seva competitivitat”, ja que el desenvolupament dels vehicles autònoms dependrà dels avenços en 5G.

Per la seva banda, Ferran Tarradellas, cap de l’oficina de la Comissió Europea a Barcelona, ha assegurat que s’ha triat el projecte –juntament amb l’eix Anvers-Rotterdam i el corredor bàltic– perquè compta amb el suport d’administracions i “socis industrials clau” als dos cantons de la frontera. Puigneró ha destacat que el Govern va iniciar el 2018 les converses amb les autoritats occitanes per desenvolupar el corredor, que també ha rebut el suport del govern espanyol.