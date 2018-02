La UE defensa la neutralitat de la xarxa tot i les polítiques contràries de Trump

Europa no seguirà els passos dels Estats Units pel que fa la neutralitat de la xarxa. Així ho ha assegurat el comissari europeu del Mercat Digital Únic, Andrus Asnip, durant la seva intervenció aquest dilluns en el primer dia del Mobile World Congress. El dirigent europeu ha deixat clar que no pretén aplicar les mateixes polítiques que el president de la Comissió Federal de Comunicacions (FCC) dels Estats Units, Ajit Pai, ha aplicat al país nord-americà.

Pai és l'home que va executar la fi de la neutralitat de la xarxa als Estats Units. La Comissió Federal de Comunicacions (FCC) dels Estats Units va revocar el desembre passat a la norma que garantia aquest principi bàsic per tres vots de republicans a favor i dos de demòcrates en contra. La regulació impedia als proveïdors d’internet bloquejar pàgines web i reduir la velocitat de connexió a determinades empreses respecte a d'altres.

Asnip ha defensat que internet "ha estat un plataforma justa i oberta des del principi" i que la idea d'un trànsit de dades igual per a tothom "és part de la innovació" que es genera a la Unió Europea. Així doncs, el comissari europeu ha admès que difereix amb els Estats Units en la manera per com preservar la llibertat a la xarxa.

"Regulacions innecessàries"

Precisament, el dirigent europeu s'ha dirigit a l'audiència abans que Pai participés en la mateixa conferència. El president de la FCC ha assegurat que el mercat de les telecomunicacions no necessita normatives "innecessàries" i que per això el seu govern va decidir "acabar amb aquest experiment i tornar a la regulació anterior".

Segons els contraris a la seva eliminació, aquest canvi suposa, doncs, creació d’una xarxa a dues velocitats, una de ràpida i una de lenta. Això significa que les operadores de telecomunicacions podrien donar preferència a la connexió de determinades plataformes -com ara Netflix o Facebook- per sobre d'altres. En l'edició del congrés de l'any passat, Pai ja va deixar clara quina direcció prendria la nova administració republicana per al sector de les telecomunicacions: regulació mínima perquè el 5G es converteixi en realitat al pas que dictin les empreses privades.