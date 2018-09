Unauto demanarà diners si es retiren llicències VTC

Unauto VTC, la patronal que aglutina les empreses que fan servir aquestes llicències per operar amb Uber i Cabify, va advertir ahir el govern central de la possibilitat de demanar compensacions econòmiques si l’executiu permet a les comunitats autònomes regular el sector i accepta que expedeixin segones autoritzacions per operar, com volia fer l’Àrea Metropolitana de Barcelona. El president d’Unauto, Eduardo Martín, va assegurar que l’organització no vol reclamar indemnitzacions, però sí que va admetre que vol conèixer la fórmula que farà servir el ministeri de Foment per fer que es compleixi la ràtio legal 1/30, que ara ja se supera àmpliament. Segons dades del govern, es podria arribar a una ràtio d’una llicència VTC per cada tres taxis, tenint en compte les autoritzacions que estan aturades als tribunals.

Per aconseguir una sortida, Unauto apel·la al diàleg, després que el govern central es comprometés a regular el sector a través d’un decret llei nou. Segons els càlculs d’Unauto, una segona llicència autonòmica o municipal podria arribar a tenir un impacte al sector de 1.350 milions d’euros. Altres fonts del sector parlen de xifres molt superiors, de fins a 3.758 milions d’euros. Alguns dictàmens jurídics sostenen que l’aprovació d’una segona llicència obriria la porta a la petició de compensacions.

Eduardo Martín va defensar ahir el “dret” dels ciutadans a escollir el mitjà de transport que utilitzen a les ciutats. Aquesta és la base d’una campanya publicitària iniciada pel sector, després de la vaga que va protagonitzar a finals de juliol el sector del taxi. La patronal sosté que sis milions de persones ja fan servir els serveis de les VTC, en què treballen actualment uns 15.000 conductors.