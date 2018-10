Les VTC alerten la Generalitat: “Retirar les llicències val 1.000 M€”

Més de 1.000 milions d’euros. És la factura que les VTC calculen que haurà de pagar la Generalitat per indemnitzar el sector si el decret llei aprovat per Foment acaba deixant sense valor les seves llicències. “La Generalitat pot veure amb bons ulls el fet de guanyar competències, però el que amaga aquest traspàs són les responsabilitats indemnitzatòries de més de 1.000 milions d’euros a Catalunya”, explica a l’ARA Eduardo Martín, president de la patronal Unauto VTC. El text aprovat pel consell de ministres del govern de Pedro Sánchez a finals del mes passat traspassa les competències per regular les VTC a les comunitats autònomes i els municipis, però, segons Unauto, també implica que seran aquestes administracions les que s’enfrontaran al sector als tribunals quan reclamin indemnitzacions econòmiques. El departament de Territori de la Generalitat no va voler respondre ahir les preguntes d’aquest diari sobre aquesta qüestió.

“Ni el sector de les VTC ni les comunitats autònomes hi han participat en absolut”, assegura Martín. El president de la patronal insisteix que ha demanat una reunió amb el ministre de Foment, José Luis Ábalos, fins a tres cops i que la petició ha quedat sense resposta. Sí que ha mantingut una trobada, però, amb el secretari d’estat d’aquest ministeri, Pedro Saura. “És un xantatge en tota regla, que cedeix a la pressió del sector del taxi”, assegura el president d’Unauto, que lamenta que la Generalitat hagi de resoldre un problema creat per l’Estat. De fet, assegura que el decret tampoc satisfà els ministeris d’Economia i Indústria, que no han participat en el redactat. “Segurament cal regular les VTC i desregular el taxi, però ho hem de fer entre tots”, diu Martín.

Per a les VTC, la moratòria de quatre anys que ofereix Foment perquè les autonomies no puguin vetar la seva activitat és insuficient. “És com si et diagnostiquen una malaltia però et diuen que et moriràs d’aquí quatre anys. No hi ha res a celebrar”, diu Martín. Segons el sector, amb quatre anys no podran amortitzar la inversió que han fet no només amb les llicències -que tenien un preu administratiu de poc més de 30 euros però que es revenen al mercat secundari per fins a 50.000 euros-, sinó la “infraestructura de servei” com ara la compra de cotxes, el lloguer de naus o la contractació d’empleats. Segons els seus càlculs, la moratòria hauria de ser de “24 anys” per cobrir les pèrdues.

Entre els arguments recurrents del sector, les VTC defensen que paguen 11 cops més impostos que el taxi i que contribueixen anualment amb més de 700 milions d’euros a l’economia espanyola. “S’està posant un fre a la innovació i al primer unicorn [empresa valorada en més de 1.000 milions d’euros] espanyol, que és Cabify”, afirma el president d’Unauto. Sobre la possibilitat que les VTC es converteixin en un nou monopoli -amb l’aixeta de les noves llicències tancada, el mercat queda repartit entre els actors actuals-, Martín considera que aquest serà un aspecte que haurà de controlar la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC).

Discrepàncies pel decret

Malgrat les crítiques d’Unauto, la moratòria de Foment a les llicències amb què operen Uber i Cabify tampoc satisfà del tot el sector del taxi. L’associació del gremi Fedetaxi va anunciar ahir que estudiarà presentar una denúncia a Foment davant la Comissió Europea per concedir “una ajuda d’estat prohibida” a les VTC. La primera valoració del nou decret per part de l’organització va ser favorable, però després d’analitzar-ho s’ha mostrat “contrària” que l’Estat doni un període de quatre anys a les VTC perquè s’adaptin a les restriccions de les comunitats autònomes.

El president de Fedetaxi, Miguel Ángel Leal, va defensar que els taxistes “suporten l’entrada intempestiva” de 20.000 llicències VTC “sense cap compensació”. A més, va afegir que és aquest col·lectiu qui pateix la “competència deslleial” d’aquestes aplicacions.