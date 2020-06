Vandellòs II podria allargar la seva vida 10 anys més

El ple del Consell de Seguretat Nuclear (CSN) ha informat a favor de renovar durant deu anys més la llicència d'explotació de la central nuclear de Vandellòs II. No obstant això, el regulador ha imposat 10 límits i condicions a la central acompanyats de cinc instruccions tècniques complementàries (ITC), als quals quedarà sotmès el funcionament de la instal·lació en aquest nou període de deu anys, fins al 2030.

L'informe del CSN s'ha remès al ministeri per a la Transició Ecològica i Repte Demogràfic, que serà qui prengui l'última decisió, d'acord amb el Reglament d'Instal·lacions Nuclears i Radioactives (RINR).

El CSN va adoptar la decisió després de comprovar el "correcte funcionament de la central" i el manteniment del "nivell adequat de seguretat" per continuar amb la seva operació, al mateix temps que ha constatat la capacitat de la central per respondre als requisits normatius actuals de més exigència als estrictament requerits al disseny original de la central. La normativa de seguretat es va endurir després de l'accident de Fukushima.

Durant l'avaluació realitzada per a l'informe favorable es van tenir en compte també les propostes de millora realitzades per l'empresa titular de la central com a resultat de la revisió periòdica de la seguretat (RPS). La decisió té en compte la verificació del compliment per part de la titular dels requisits de l'última autorització vigent, que es va concedir el 2010.

L'informe també està basat en els resultats de l'avaluació de diversos informes tècnics especialitzats i inclou informació de les inspeccions realitzades a la central durant la vigència de l'actual autorització per part del CSN. El dictamen del CSN ha fixat 10 límits i condicions.

A més, la planta ha de complir les propostes d'actuació del titular, dels compromisos adquirits pel titular (incorporant les modificacions a aquests compromisos que el CSN ha introduït en alguns casos), dels programes de millora de la seguretat i d'altres accions addicionals específiques que el CSN requereix mitjançant instruccions tècniques complementàries (ITC). Altres de les condicions són relatives a la protecció dels riscos interns i, en particular, davant de possibles inundacions internes i aspersió, per la qual cosa el titular de Vandellòs haurà d'identificar estructures, sistemes i components que siguin rellevants per a la seguretat des del punt de vista d'inundacions així com el seu programa de manteniment, inspecció i proves associat.

D'altra banda, la planta haurà de realitzar algunes accions relacionades amb la gestió de l'envelliment i l'operació a llarg termini (OAP). Per exemple, cada tres anys haurà de remetre al CSN un informe en el que s'actualitzi l'estat dels components i estructures de sistemes de seguretat.

Pel que fa a les instruccions tècniques complementàries, el CSN ha disposat que a més dels límits i les condicions establerts la central haurà de desenvolupar amb aquestes ITC les condicions de l'autorització, incloses les relatives a modificacions més importants i que requereixen accions addicionals per part del titular.



En la mateixa línia, el CSN ha informat favorablement el Pla de Gestió de Residus Radioactius i del Combustible Gastat (PGRRyCG) associat a l'operació a llarg termini. Aquest document és preceptiu per a la concessió de l'autorització.

Una central del 1988

La planta, una de les més joves de la xarxa nuclear espanyola, va obtenir la seva autorització de posada en marxa el 17 d'agost del 1987 i va començar a produir electricitat el 8 de març del 1988. En cas que el ministeri emeti una autorització d'explotació pel temps proposat pel regulador, el 2030 complirà 42 anys d'operació. Vandellòs II dona feina directa a 300 persones i a 200 més de contractes externs, encara que en època de les parades anuals el volum d'ocupació directa arriba a 800 treballadors.

Els seus propietaris són Endesa, amb el 72%, i Iberdrola, amb el 28%. La producció d'energia bruta de la planta el 2019 va ser de 7.686,23 GWh, encara que des que va entrar en operació comercial ha assolit una producció d'energia elèctrica bruta de 241.564 GWh, segons dades del Fòrum de la Indústria Nuclear.