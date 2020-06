Volar de Barcelona a Menorca el primer cap de setmana de juliol: fins a 1.200 euros

En plena crisi del sector, Vueling arrenca la temporada d'estiu amb polèmica. El mateix dia que la companyia aèria recupera l'activitat, el problema han sigut els preus amb què torna a operar. Les queixes van començar ahir a Twitter, sobretot centrades en els trajectes que connecten Barcelona amb qualsevol de les Illes Balears, encara que l'estrella va ser Menorca: la manera més barata d'anar-hi a passar el cap de setmana vinent surt per 470 euros, però hi ha una combinació que s'acosta als 1.000. Per al primer cap de setmana de juliol, amb Ryanair ja sumat a l'equació, hi ha més combinacions que surtin per 1.200 euros que no que quedin per sota.

Segons la pàgina web de Vueling, volar demà mateix de Barcelona a Menorca costa al voltant de 300 euros, només el trajecte d'anada. Dimecres, depenent del vol que es prefereixi, el preu pot baixar fins a 190 euros o pujar fins a gairebé 450, i la primera setmana de juliol aquesta ruta només està disponible si es paguen més de 400 euros. Cal avançar una mica més en el calendari per trobar vols per 115 euros. Però, en resum, comprar aquest dilluns un bitllet per anar a passar el primer cap de setmana de juliol a Menorca costa 450 euros només l'anada. És més barat anar de Barcelona a Roma (el bitllet d'anada aquell mateix cap de setmana surt per 395 euros) i a París (195 euros). Vueling no ha volgut fer cap comentari respecte a aquests preus, malgrat que els trajectes a Menorca ronden habitualment els 100 euros.

A més, els comparadors de preus Skyscanner i Kayak mostren que, de moment, l'única aerolínia que cobreix la ruta és Vueling i que, si el trajecte es vol fer el cap de setmana vinent, la manera més barata d'anar-hi divendres i tornar-ne diumenge surt per 400 euros. El primer cap de setmana de juliol, Ryanair i Air Europa ja hauran començat a operar, però ampliar la llista de possibilitats per cobrir aquest trajecte no implica millores de preu: l'opció més barata per volar a Menorca el divendres 3 de juliol i tornar-ne el diumenge 5 són uns 330 euros, això sí, fent escala a Alacant a l'anada i a Mallorca a la tornada. La resta –combinacions també de vols de Ryanair, Vueling i Air Europa– van pujant fins a arribar als 1.200 euros.

Menorca és la destinació de les Illes amb els preus més elevats, però Eivissa no es queda lluny. Anar-hi demà mateix, amb Vueling, costa entre 250 i 430 euros; entre 150 i 200 euros divendres vinent i 430 si s'hi va el primer divendres de juliol. Només baixen dels 100 euros, de fet, determinats bitllets entre setmana durant la primera quinzena de juliol. Per anar a Mallorca, en canvi, s'hi veuen moltes més xifres de dos dígits. En aquest cas, anar-hi demà surt per uns 175 euros; per 145 uns altres dies d'aquesta mateixa setmana i per menys de 100 si es vola els primers dies de la setmana vinent. I, excepte determinats vols, la dinàmica es reprodueix la segona setmana de juliol. Ara mateix anar a Mallorca el primer divendres de juliol costa uns 175 euros i tornar-ne el diumenge, entre 75 i 250 euros.

"Pot ser que sigui per la baixa demanda o perquè necessiten recuperar-se de tots els diners perduts durant el confinament", comenta un portaveu de l'associació de defensa dels drets dels consumidors Facua. "Al sector no hi ha res que sigui normal: així que tant pot ser que s'estiguin aprofitant de les ganes de la gent de viatjar com que necessitin recuperar diners, però desconeixem els motius reals que hi ha darrere d'aquests preus".