Volkswagen, Daimler i BMW van experimentar amb humans

“Aquests tests amb micos i fins i tot amb éssers humans no tenen justificació ètica possible i plantegen moltes qüestions per als que hi havia al darrere, qüestions que ara han de ser respostes”. Aquesta va ser ahir la reacció oficial del govern federal alemany davant el nou capítol de l’anomenat Dieselgate: una associació creada i finançada per les multinacionals alemanyes Volkswagen, Daimler i BMW va fer proves en humans per esbrinar els efectes que tenen els gasos emesos pels motors dièsel sobre les persones. Així ho publicaven diumenge els diaris Süddeutsche Zeitung i Stuttgarter Zeitung.

Segons un informe del Grup Europeu d’Investigació sobre Medi Ambient i Salut al Sector del Transport -EUGT, per les seves sigles en alemany- al qual van tenir accés els dos diaris alemanys, les proves en humans van ser fetes a l’Hospital Universitari d’Aquisgrà entre els anys 2012 i 2015. Un total de 25 persones sanes van ser sotmeses als experiments, durant els quals havien de respirar gasos emesos per motors dièsel. L’objectiu era estudiar els efectes del les emissions en els sistemes respiratori i circulatori.

L’Hospital Universitari d’Aquisgrà va confirmar ahir en una breu nota de premsa la realització dels tests, fets per encàrrec de la ja desapareguda associació EUGT, i els va justificar adduint que el comitè ètic del centre els va donar llum verda. L’hospital va argumentar que els nivells de gasos inhalats per les persones sotmeses a les proves eren molt més baixos que la concentració d’emissions que es dona en molts espais laborals d’Alemanya. “Cap persona va patir danys”, afirma la nota del centre clínic. El centre nega, a més, qualsevol relació amb l’anomenat Dieselgate, perquè l’estudi va ser confeccionat anys abans que sortís a la llum la manipulació sistemàtica dels motors dièsel per part dels fabricants de cotxes alemanys.

La informació arriba després que el diari estatunidenc The New York Times publiqués la setmana passada que la mateixa organització fundada per les tres empreses havia fet proves similars amb micos al centre d’investigació Lovelace Biomedical d’Alburquerque, als Estats Units. Les proves amb els animals, que eren tancats en caixes en les quals es deixaven fluir emissions nocives del model Volkswagen Beetle, ja havien provocat la indignació de la societat alemanya. Els experiments amb éssers humans suposen, però, un salt qualitatiu en l’escàndol que ofega un sector clau en l’economia alemanya, la reputació del qual ja havia quedat molt afectada durant els últims anys.

Indignació a Berlín

“La indignació de moltes persones és absolutament comprensible”, va dir ahir en roda de premsa Steffen Seibert, portaveu de la cancellera alemanya en funcions, Angela Merkel. Més enllà dels nivells d’emissions a què van ser sotmeses les persones en les proves fetes a l’hospital d’Aquisgrà, Seibert va posar en dubte el comportament ètic de les tres empreses d’automoció implicades: “Quin objectiu persegueixen aquest tipus de tests? Els consorcis automobilístics han de limitar l’emissió de gasos nocius. Han de respectar els límits d’emissions. És a dir, el mateix objectiu dels tests ha de ser indagat de manera molt crítica”. El govern alemany ha exigit un ràpid i ampli aclariment del cas a les empreses.

L’associació EUGT va ser fundada l’any 2007 per les multinacionals alemanyes BMW, Volkswagen, Daimler i Bosch (aquesta última empresa va ser la primera a abandonar el projecte), i va ser liquidada definitivament a mitjans de l’any passat. L’EUGT era un institut d’investigació presumptament independent que, teòricament, havia de produir recerca sobre els efectes del trànsit rodat en el medi ambient i la salut de les persones. Les informacions publicades els últims dies, però, apunten que l’associació funcionava més com un lobi que havia d’oferir estudis pseudocientífics que avalessin la posició oficial de les empreses implicades que no pas com una institució veritablement científica.

La reacció dels tres fabricants de cotxes no es va fer esperar. BMW va dir ahir que no “havia participat” en les proves i va prometre una investigació interna. Volkswagen, per la seva banda, va assegurar que és conscient de “la seva responsabilitat social”. I la direcció de Daimler, per últim, es va mostrar “horroritzada” i va condemnar les proves. Cap de les tres empreses va negar, en tot cas, la realització d’experiments amb persones.

LES CLAUS

1. Qui va fer les proves?

EUGT, una associació fundada el 2007 per BMW, Volkswagen, Daimler i Bosch. Tot i que suposadament la seva finalitat era fer investigació sobre els efectes del trànsit rodat en el medi ambient i la salut, hi ha la sospita que EUGT es va acabar convertint en un lobi que simplement afavoria els interessos de les empreses.

2. En què van consistir les proves?

Es van fer a l’Hospital Universitari d’Aquisgrà entre els anys 2012 i 2015. Un total de 25 persones van ser sotmeses als gasos emesos pels motors dièsel per comprovar com afectava el seu sistema circulatori i respiratori. Segons l’hospital, no van patir danys. La setmana passada es va saber que als Estats Units la mateixa organització va fer proves amb micos tancats en caixes on deixaven fluir emissions del Beetle.

3. Com han reaccionat les empreses?

Les empreses responsables de la creació de l’EUGT van marcar ahir distàncies amb aquests experiments, que van rebutjar de manera més o menys explícita. Cap d’elles va negar l’existència d’aquests experiments.