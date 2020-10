Wallbox sumarà 550 empleats en dos anys i busca nova planta

Els optimistes asseguren que la pandèmia accelerarà alguns canvis positius per a la societat, i un dels més repetits és el de la transició energètica. La companyia catalana de carregadors per a vehicles elèctrics Wallbox va tancar al maig una ronda de 23 milions d’euros i des del gener passat ha contractat 150 nous treballadors. Per als pròxims dos anys, la previsió és que s’incorporin 550 empleats més a l’actual plantilla, formada per 332 persones. Fundada el 2015, Wallbox va néixer amb el llançament d’un prototip de carregador de paret per endollar vehicles elèctrics en entorns residencials.

Tot i així, en els últims cinc anys ha invertit en desenvolupar nous productes i a principis de mes va presentar el següent pas en la seva estratègia. L’empresa va anunciar el Supernova, un carregador públic ràpid que també podrà vendre a administracions i companyies privades. Wallbox està invertint 5 milions d’euros en aquest projecte, que s’estrenarà al mercat el segon trimestre del 2021, i calcula produir unes 10.000 unitats durant el primer any. “Estem buscant una altra instal·lació per ampliar la producció. Prendrem una decisió en les pròximes setmanes”, explica a l’ARA el seu conseller delegat, Enric Asunción. Wallbox ja té una planta a Sant Andreu de la Barca i una altra a la Zona Franca, però podria buscar una localització alternativa per aconseguir més espai. El directiu afirma que aquesta iniciativa implicarà la contractació de 150 empleats en els pròxims dos anys. En paral·lel, l’empresa construirà un nou centre de recerca i desenvolupament a la Zona Franca també fins al 2022, on el seu equip es dedicarà a desenvolupar prototips.

Un peu en l’autoconsum energètic

A principis d’any, Wallbox va llançar el Quasar, un carregador que permet fer servir l’energia sobrant del vehicle per a la llar. L’empresa, avança el conseller delegat, treballa en nous productes enfocats a l’autoconsum energètic. Asunción també admet que estudia tornar a créixer a través d’adquisicions d’altres companyies, sense avançar-ne més detalls. Wallbox té diverses oficines comercials a Europa, els Estats Units i la Xina, i actualment es planteja sumar una delegació a la regió de l’Àsia-Pacífic per augmentar la seva presència.