We Save Eat incorpora Ametller i Starbucks i ja busca inversors

La start-up catalana contra el malbaratament de menjar We Save Eat ha incorporat tres grans cadenes d’alimentació a la seva plataforma. Fa un mes que els grups Starbucks, Casa Ametller i Rodilla han començat a operar en un període de proves amb aquesta companyia a Barcelona, que suma un total de vint-i-vuit establiments.

Es tracta de l’acord d’incorporació més gran que ha aconseguit fins ara We Save Eat, que, des del setembre, recopila i revèn els excedents de menjar de restaurants, forns de pa i bars amb descomptes que arriben fins al 70%. “Hem estat mesos treballant-hi, perquè són cadenes molt grans i complexes, sobretot en el cas de Starbucks, que a més ha incorporat de cop el 100% dels seus locals a la ciutat”, diu Eva Jorge, la creadora de la iniciativa.

Des que es va posar en marxa ara fa set mesos, aquesta start-up ha aconseguit 21.000 descàrregues i 6.000 usuaris donats d’alta amb comandes regulars. Els lots de menjar -que cobreixen un àpat- costen de mitjana entre 3 i 5 euros, dels quals el 40% és per a la plataforma i el 60% per als establiments. “Des del mes de setembre hem reaprofitat dues tones de menjar que s’haurien llençat”, explica Jorge, que matisa que els restaurants que s’uneixen a la iniciativa obtenen més rèdits de posicionament i publicitat que no pas un retorn econòmic directe. “No podem viure de l’aplicació”, admet Eva Jorge.

Aquest és, de fet, el següent pas del negoci. L’empresa tecnològica de Jorge ha sigut seleccionada pel fons d’inversió de l’acceleradora Reimagine Food per estar present al seu estand durant el saló Alimentària, que se celebra la setmana que ve. “Espero que això ens ajudi a trobar associats i a fer contactes, perquè volem tirar endavant una ronda d’inversió aviat”, avança Jorge, que detalla que l’objectiu és captar 200.000 euros la segona meitat de l’any per ampliar l’equip comercial i expandir-se per Espanya i Portugal.

Reconeixement internacional

La setmana passada We Save Eat va ser reconeguda com una de les millors aplicacions contra el malbaratament segons l’associació CC:Learn de les Nacions Unides, que promou la sostenibilitat global. Actualment la plataforma treballa amb cent locals a Barcelona i quinze a Madrid, que es podrien convertir en tres-cents si Starbucks i Rodilla amplien el seu acord.