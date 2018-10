William D. Nordhaus i Paul M. Romer guanyen el premi Nobel d'economia

Els nord-americans William Nordhaus i Paul Romer han sigut guardonats amb el premi Nobel d'economia del 2018, segons ha anunciat l'Acadèmia Sueca. Aquests investigadors han abordat en el seus treballs els mètodes per afavorir el creixement sostenible i sobre la relació entre l'economia i el clima.

Aquests economistes han dissenyat mètodes per abordar alguns dels problemes més fonamentals i urgents de l'actualitat com el creixement sostenible a llarg termini en l'economia global i el benestar de la població mundial, ha indicat l'Acadèmia.

Nordhaus va ser la primera persona que va crear un model quantitatiu per descriure la interacció global entre l'economia i el clima. El seu model ara està molt estès i s'utilitza per examinar les conseqüències de les intervencions de la política climàtica, per exemple els impostos sobre el carboni.

Els treballs de Nordhaus mostren que la forma més efectiva de combatre les conseqüències dels problemes causats pel canvi climàtic "és un pla global de taxes sobre el carboni a tots els països", amb un pla global i uniforme en els diferents estats.

El secretari general de la Reian Acadèmia Sueca, Goran K Hansson, ha anunciat el nom dels guardonats.

Per la seva banda, la investigació de Romer va establir la base del que ara es denomina teoria de creixement endogen. La teoria ha generat grans quantitats de noves investigacions sobre normes i polítiques que afavoreixen noves idees i prosperitat a llarg termini.

Les seves investigacions mostren que "la acumulació d'idees recolzen el creixement econòmic a llarg termini" i considera que "les forces econòmiques estan darrere de la voluntat de les empreses per generar noves idees i innovacions"



El Nobel d'Economia, del qual nom real és el Premi de Ciències Econòmiques en memòria d'Alfred Nobel, és l'únic dels sis guardons que no va ser creat en el seu dia pel magnat suec sinó que va ser instituït el 1968 a partir d'una donació a la Fundació Nobel del Banc Nacional de Suècia amb motiu del seu 300 aniversari.



El premi ha estat atorgat 49 vegades per la Reial Acadèmia de les Ciències Sueca a 79 persones, però només una dona l'ha guanyat, la nord-americana Elinor Ostrom, que va compartir el 2009 amb Oliver Williamson per la seva anàlisi sobre política econòmica de les propietats comunes .



Els dos guanyadors es repartiran els 9 milions de corones sueques (970.000 euros) amb què estan dotats aquest any cada un dels Nobel, que es lliuren el 10 de desembre en una doble cerimònia a Oslo per el de la Pau, i Estocolm per al resta.