La Xina accepta reduir els aranzels a la importació de cotxes nord-americans

La Xina ha acceptat "reduir i eliminar" els aranzels per importar cotxes fabricats als Estats Units per sota del 40% que havia marcat fins ara el govern de Pequín. Així ho ha explicat el president nord-americà, Donald Trump, com a acord de pau entre els dos països per frenar la guerra comercial dels últims mesos.

Trump i el president xinès, Xi Jinping, han accedit a aplicar noves tarifes durant les negociacions a la cimera del G-20 a l'Argentina, després de mesos d'escalada de tensió. En una trobada de dues hores i mitja, els Estats Units han acceptat no tornar a apujar els arantzels l'1 de gener, mentre que la Xina comprarà de nou més productes agrícoles al país nord-americà.

La Casa Blanca havia anunciat que els aranzels del 10% que ja va aplicar per valor de 200.000 milions de dòlars s'incrementarien en un 25% si els dos estats no arribaven a un acord en 90 dies. Tot i així, aquesta matinada Trump ha escrit a Twitter que la Xina "ha acceptar reduir i eliminar impostos sobre els cotxes importats per la Xina des dels EUA".

El president republicà no ha donat més detalls sobre l'acord i no hi ha hagut cap resposta immediata del govern xinès. De fet, els aranzels sobre la importació de cotxes no havien estat un tema de discussió en cap de les reunions anteriors entre els dos presidents.