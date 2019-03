La Xina aprova una llei d’inversió per acontentar els EUA

Pequín intenta silenciar les crítiques per les dificultats de les empreses estrangeres a l’hora d’entrar al mercat xinès amb una nova llei d’inversió estrangera que vol garantir igualtat d’oportunitats. La normativa, que entrarà en vigor el gener del 2020, promet més protecció per a la propietat intel·lectual, prohibeix la transferència forçosa de tecnologia i assegura igualtat d’oportunitats entre empreses nacionals i estrangeres per concórrer a licitacions públiques. El plenari anual de l’Assemblea Popular Nacional, el legislatiu xinès, va aprovar ahir la nova llei, com és tradicional, amb una aclaparadora majoria: 2.929 vots a favor, 8 en contra i 8 abstencions.

La Xina intenta enviar el missatge a la comunitat internacional que es compromet a obrir els seus mercats i oferir seguretat a les empreses estrangeres que porten dècades queixant-se de tracte desigual. Ho fa en un moment en què està pressionada pels Estats Units, el país amb el qual negocia un acord per posar fi a la guerra comercial, però també per la Unió Europea. Aquesta mateixa setmana la Comissió Europea ha plantejat un canvi d’estratègia envers el gegant asiàtic per controlar l’entrada d’inversions xineses de la mà d’empreses protegides pel govern del país.

Informació confidencial

La nova llei respon a algunes de les acusacions de pràctiques comercials deslleials plantejades per Donald Trump, com la prohibició expressa de la transferència forçada de tecnologia d’empreses estrangeres a nacionals. També inclou castigar els funcionaris que filtrin a les empreses xineses informació confidencial de les companyies estrangeres.

Però les cambres de comerç tant de la Unió Europea com dels Estats Units a la Xina consideren que el text de la llei és massa genèric i ambigu, cosa que pot donar lloc a interpretacions arbitràries. Per exemple, no concreta els sectors que queden exclosos de la inversió estrangera. A més, a l’hora d’implementar-la els governs locals la poden modificar.