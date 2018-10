Ysios colidera una inversió de 79M€ a la danesa Galecto

El fons d’inversió Ysios Capital ha entrat en l’accionariat de Galecto Biotech, una empresa biotecnològica amb seu a Dinamarca. Ysios, fons especialitzat en biotecnologia que té la seu operativa a Barcelona però que va traslladar la seu a Madrid fa un any, ha coliderat una ronda de finançament de 79 milions juntament amb el fons nord-americà OrbiMed. Segons explica Karen Wagner, sòcia d’Ysios, l’activitat principal de Galecto Biotech és el desenvolupament d’inhibidors de la proteïna anomenada galectina, que tenen aplicacions molt diverses.

Actualment, el principal projecte de la companyia és el desenvolupament del TD139, un inhibidor de la galectina que combat la fibrosi pulmonar idiopàtica, malaltia amb una elevada taxa de mortalitat que deteriora el teixit del pulmó i provoca insuficiències respiratòries. A Espanya hi ha 7.300 persones afectades per aquesta patologia d’origen desconegut, segons l’Associació de Familiars i Pacients de Fibrosi Pulmonar Idiopàtica.

Els 79 milions d’euros aixecats en la tercera ronda de finançament serviran, principalment, per dur a terme la fase 2/3 -és a dir, la fase de proves amb pacients abans de la comercialització- del tractament contra la fibrosi. No obstant això, Wagner no descarta que també es pugui destinar una part dels fons a altres projectes farmacèutics relacionats amb la inhibició de la galectina. A més d’Ysios i OrbiMed, també han participat en la ronda la farmacèutica nord-americana Bristol-Myers Squibb i els fons d’inversió Maverick Ventures i Seventure Partners, que s’afegiran a l’accionariat actual.

Inversió important

Tot i que refusa concretar la xifra exacta que ha invertit Ysios, Wagner assegura que l’operació està entre les més importants que ha efectuat el fons, encara que “no és gaire diferent” d’altres operacions fetes més recentment amb el fons Ysios BioFund II Innvierte. El fet que Galecto sigui una start-up en “fase avançada” de creixement obliga els inversors a aportar quantitats més elevades de capital que en altres negocis amb empreses més petites.

Wagner assegura que les negociacions per tancar aquesta ronda de finançament han durat aproximadament un any, tot i que Ysios i Galecto ja havien entrat en contacte el 2014.