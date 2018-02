Els accionistes de Cedinsa no resolen la venda de la companyia

Els accionistes de Cedinsa, la concessionària que gestiona els principals peatges a l’ombra a Catalunya, no van poder resoldre ahir les diferències que estan bloquejant la venda de la companyia. La junta general d’accionistes, que es va celebrar a Barcelona, no va acabar amb les discrepàncies, i els diferents participants en la societat només van aprovar que l’empresa renunciï al dret preferent a comprar les accions quan un dels socis les vulgui vendre, segons van explicar fonts pròximes a la companyia. Però no es va solucionar què ha de passar amb el dret preferent dels altres accionistes quan un dels actuals socis vulgui vendre la seva participació. Actualment, els socis tenen aquest dret preferent de compra.

Aquesta clàusula és la que està bloquejant actualment algunes operacions pendents. Cedinsa té com a accionistes les constructores FCC (34%), Comsa (22%), Copisa (22%) i Copcisa (22%). FCC i Copisa havien arribat a un acord per vendre la seva participació al fons francès Meridiam. I, per la seva banda, Comsa havia tancat un acord amb Mirova i el fons holandès PGGM per vendre-li les seves participacions tant a Cedinsa com a altres companyies concessionàries, en un acord que forma part del pla de refinançament que afronta la companyia controlada per la família Miarnau.

Ofertes creuades

Però al desembre l’altre soci, Copcisa, aliat amb Meridiam, va avisar que volia exercir el dret preferent de compra sobre el 22% de Cedinsa en mans de Comsa. I la companyia controlada per la família Miarnau va contestar dient que volia exercir el dret preferent per adquirir -amb l’ajuda de Mirova- el 34% en mans de FCC. Aquest moviment impediria que Meridiam prengués el control de Cedinsa.

Segons fonts pròximes a la companyia, la junta no va resoldre si els socis de Cedinsa poden exercir el dret preferent, al qual només renuncia Cedinsa. Aquest acord no soluciona el problema entre els accionistes, amb ofertes de compra creuades, i ajorna per a un futur la sortida del conflicte. Cedinsa explota les autovies C-25 (Eix Transversal), C-16 (Eix del Llobregat), C-17 (Vic-Ripoll) i l’Eix d’Aro. El 2016 va facturar 104 milions amb un benefici de 27 milions.