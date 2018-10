Les accions de Dia cauen un 6,2% i ja han perdut la meitat del valor en tres jornades

La cadena de supermercats Dia encadena una tercera jornada amb números vermells a la borsa, amb un descens del 6,2% de les seves accions aquest dimecres al migdia. Des de l'inici de setmana, els títols de l'empresa han perdut la meitat del seu valor.

Dilluns va ser la pitjor jornada per a la cotització de Dia, quan va patir una davallada del 42%. Els inversors van reaccionar a l'anunci, per part de l'empresa, de la reducció dels beneficis esperats i de la suspensió dels dividends per a l'exercici 2018. Aquestes informacions van coincidir amb un informe del banc d'inversió nord-americà JP Morgan en què rebaixava el preu de l'acció un 19%, fins als 1,70 euros. No obstant, dimecres al migdia els títols de Dia cotitzaven a una xifra molt inferior: 0,94 euros.

Amb l'obertura de la sessió de dimecres semblava que el valor repuntaria, amb un creixement inicial superior al 5%, però en una hora ha tornat a entrar en pèrdues. De fet, el grup de supermercats, que forma part de l'Ibex-35, va obrir la setmana a 1,89 euros per acció. En només tres dies ha perdut el 50,2% del seu valor a la borsa, amb la major part de la caiguda concentrada dilluns, quan va perdre un 42%. Dimarts el descens es va mantenir, amb una reducció del 8,8%. Les accions havien arribat a cotitzar per sobre dels set euros el 2015, però en els últims anys havien anat disminuint fins a uns quatre euros fa un any i a uns dos euros en els últims dos mesos.

L'empresa té com a principal accionista, amb el 25% de la propietat, el fons luxemburguès LetterOne, dirigit pel rus Mikhaïl Fridman. Dilluns també es va confirmar la sortida de la presidenta del grup, María Llopis, i el nomenament com a vicepresident primer de Stephan Ducharme, que assumirà temporalment les funcions de la presidència i que va entrar al consell d'administració de Dia de la mà de LetterOne.