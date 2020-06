Les aerolínies no hauran de compensar pels retards o cancel·lacions deguts a conflictes amb un passatger

El comportament conflictiu d'un passatger aeri pot constituir una "circumstància extraordinària" que permeti a una aerolínia lliurar-se de l'obligació de compensar els clients per la cancel·lació del vol o el retard que se'n desprengui. Així ho ha indicat aquest dijous el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) en una sentència referida a la companyia aèria portuguesa TAP però que estableix precedent i permet a qualsevol aerolínia europea acollir-s'hi.

En aquest cas en concret, l'aerolínia es va negar a compensar un passatger perquè el retard del vol que havia d'agafar va ser culpa del comportament conflictiu d'un altre passatger en un vol anterior que operava la mateixa companyia. Davant d'aquesta situació, el Tribunal Judicial de Lisboa, a Portugal, va manifestar que tenia dubtes sobre si l'aerolínia podia qualificar el conflicte que va alterar la programació de vols de "circumstància extraordinària".

El TJUE ha respost aquest dimecres que sí: l'òrgan assegura que "el transportista aeri no està obligat a indemnitzar els passatgers sempre que pugui provar que l'anul·lació d'un vol o l'arribada amb un retard igual o superior a les tres hores es deu a circumstàncies extraordinàries que no podien haver-se evitat fins i tot si s'haguessin pres totes les mesures raonables". A més, recorda en el comunicat en què ha informat de la sentència, "poden qualificar-se de circumstància extraordinària, en el sentit del reglament sobre els drets dels passatgers aeris, els esdeveniments que per la seva naturalesa o origen no siguin inherents a l'exercici normal de l'activitat del transport aeri afectat i s'escapin del seu control efectiu".

Ara bé, també s'hi inclouen certs matisos. Per exemple, que la companyia aèria ha de demostrar que no va contribuir de cap manera a l'escalada del conflicte que retardés el primer vol. En principi, a més, la companyia pot lliurar-se de compensar els clients sempre que pugui demostrar que hi ha una relació directa entre el succés i el vol (per exemple que el que es retardi sigui el següent trajecte que havia de fer aquell mateix avió). I, finalment, l'aerolínia ha de garantir un transport alternatiu raonable i satisfactori utilitzant tots els mitjans a la seva disposició. Altres vols, per exemple, i no necessàriament operats per l'aerolínia afectada.