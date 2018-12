El consell de ministres aprovarà avui canviar el nom de l'aeroport del Prat per Josep Tarradellas

El consell de ministres que se celebra aquest divendres a Barcelona aprovarà el canvi de nom de l'aeroport del Prat, que passarà a dir-se Josep Tarradellas. Ho ha avançat SER Catalunya i fonts de la Moncloa ho han confirmat a l'ARA. Les mateixes fonts expliquen que la mesura pretén ser un "gest" cap a Catalunya i una "mesura carregada de simbolisme" en la línia del "camí del diàleg" que vol emprendre el govern espanyol. Asseguren que la mesura ha estat comunicada a la Generalitat, a l'aeroport i a la família de Josep Tarradellas, que se sent molt "honorada".

Tanmateix, fonts del Govern han explicat a l'ARA que "no hi ha cap acord ni consens en el nom". Afirmen que el govern de Madrid els ha traslladat la proposta de canvi, però que el Govern els ha demanat que “no ho facin de forma unilateral”. L'aeroport del Prat ni confirma ni desmenteix la notícia.

El Govern espera que la decisió no s'acabi prenent i recorden que hi ha comissions sobre nomenclàtor que s’ocupen d’aquests temes. També deixen clar, però, que no és que tinguin res contra Tarradelles, sinó que és una qüestió de "forma i respecte".

La mesura té una gran càrrega simbòlica, si es té en compte que Tarradellas va ser el president a l'exili durant el franquisme. L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ja ha reaccionat davant aquest canvi de nom a través d'una piulada: " Queda clar quin concepte tenen de Catalunya. Que el nom de la infraestructura més important i estratègica no el puguem decidir, ni tan sols fer propostes, ni ser consultats... és que efectivament ens consideren una possessió", ha assegurat.

Queda clar quin concepte tenen de Catalunya. Que el nom de la infraestructura més important i estratègica no el puguem decidir, ni tan sols fer propostes, ni ser consultats... és que efectivament ens consideren una possessió. https://t.co/mq7i26JL3M — Carles Puigdemont (@KRLS) 21 de diciembre de 2018

En una segona piulada, Puigdemont ha aclarit que la queixa per l'aeroport "no era pel nom". "Era i és per la gestió. Els demanes la gestió i t'imposen un canvi de nom. Els demanes decidir el futur i t'imposen el 155", ha afegit.