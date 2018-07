L’Estat s’allunya de la fi del dèficit

Que els pressupostos que havia dibuixat l’exministre d’Hisenda, Cristóbal Montoro, eren poc realistes ja ho havien dit el Banc d’Espanya, l’Airef i la Comissió Europea i tot. Però ara que és el PSOE qui té la clau de la caixa de l’Estat, mantenir els objectius fixats pel PP en termes de reducció de la despesa pública i continuar fent anuncis que l’augmenten encara semblava més complicat. Per això l’executiu de Pedro Sánchez ha estat negociant intensament les últimes setmanes amb Brussel·les per aconseguir més marge de despesa. Així ho va confirmar ahir la ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, que va allunyar una mica més la fita d’aconseguir superàvit que Montoro havia fixat per al 2021. Per a l’executiu socialista, aquell any Espanya encara tindrà un desviament pressupostari del 0,4% del seu PIB.

Per revisar-ho, el govern espanyol ha fet servir els càlculs de l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (Airef) i ha canviat totes les xifres del 2019 al 2021. Com queden els números? S’amplia el marge fins a l’1,8% el 2019, l’1,1% el 2020 i el 0,4% el 2021. El canvi és considerable si es comptabilitza en milions d’euros. Amb el PIB actual, i només per al 2019, suposen uns 6.000 milions més de marge per gastar, però també perquè el PSOE pugui negociar amb partits com Podem, que exigeixen acabar amb les retallades.

El forat de les pensions

L’Estat no detalla com repartirà el dèficit entre administracions

Dins els càlculs de l’Airef que han ajudat el ministeri, és la Seguretat Social qui continuarà mantenint un dèficit superior a l’1,5% (fins i tot el 2019, quan preveu que repunti a causa de la baixada de les cotitzacions). Però també l’Estat. Les comunitats autònomes i els ajuntaments podrien complir els objectius fixats per Montoro. De moment, ahir Hisenda no va detallar com es desglossa aquest marge superior en les administracions públiques i ho deixa per al Consell de Política Fiscal i Financera, que reunirà les comunitats la setmana vinent. La predisposició del ministeri apunta a concedir un lleuger augment del marge també per a les autonomies.

El que no va dir explícitament la ministra d’Hisenda és que també s’han alliberat de la pressió de tornar a incomplir amb Brussel·les aquest 2018, després que Montoro complís l’any passat amb el que estava previst per primera vegada. Per això, malgrat que no és una correcció oficial, la CE ha accedit a permetre que Espanya no compleixi, preveient que en comptes del 2,2% marcat per a aquest any, el dèficit pugui situar-se en el 2,7%. En total, doncs, des del 2018 fins al 2021 l’Estat ha aconseguit un marge de més de 25.000 milions d’euros de despesa.

La factura de les radials

L’Estat té sis mesos per pagar i els fons reclamen fins a 5.000 M€

Un dels riscos que feien improbable el compliment del dèficit és la factura que l’Estat ha de pagar pel rescat de les radials fallides i, tal com va explicar ahir el ministre de Foment, José Luis Ábalos, hi ha sis mesos per fer front a aquest pagament.

L’anterior executiu havia rebaixat aquesta factura a uns 1.800 milions d’euros, però anteriorment s’havia estimat que podia superar els 2.000 milions, una xifra secundada pels càlculs de l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (Airef). Amb tot, els fons voltor que tenen el deute de les autopistes han elevat la factura fins als 4.000 milions. Ara es rescindeix la concessió de sis de les autopistes i, per tant, l’administració té un termini de sis mesos per començar a pagar.

L’impost de societats

S’eleva el tipus efectiu al 15% per a qui facturi més de 8M€

Una de les maneres amb què el nou govern preveu quadrar els comptes és ingressant més impostos. Ahir la ministra d’Hisenda va concretar que la reforma de l’impost de societats que té previst aprovar amb els pressupostos del 2019 va destinada a les empreses que facturen més de 8 milions d’euros l’any. “Afectarà els grans grups consolidats i, per tant, s’exclouen les pimes”, va explicar Montero. Pedro Sánchez ja va anunciar la seva intenció d’aconseguir que el tipus real de l’impost de societats fos del 15%, com hauria de ser teòricament, però que acaba reduint-se per deduccions i altres figures o fenòmens fiscals diversos.

L’amnistia fiscal

El PSOE diu ara que no pot publicar els noms

Però el que no pot fer Sánchez malgrat haver-ho reclamat diverses vegades des de l’oposició és publicar els noms de les persones que van acollir-se a l’amnistia fiscal. La ministra d’Hisenda va assegurar que no pot fer-ho perquè la llei ho impedeix. Malgrat que van anunciar que canviarien la llei de morosos perquè també apareguin els noms dels directius de les empreses moroses, assegura que amb l’amnistia fiscal només poden canviar la llei perquè, en cas que n’hi hagués una altra en un futur, s’hagin de publicar.