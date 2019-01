Les altres partides dels pressupostos

La ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, va portar ahir el projecte de pressupostos a la presidenta del Congrés, Ana Pastor, perquè doni inici al seu curs parlamentari. La carta de presentació de la ministra són uns comptes que situen la despesa social en 209.510 milions –un 57,2% del total del pressupost–, que recolza en una recaptació rècord de 227.356 milions gràcies a diverses mesures fiscals i al creixement econòmic.

41% més en habitatge

L’executiu no es compromet a regular el preu del lloguer

El govern espanyol apuja la inversió en habitatge fins als 678 milions, un 41% més que el 2018. Tanmateix, deixa per a la negociació parlamentària la petició de Podem de cedir als ajuntaments la capacitat de limitar els preus del lloguer.

18.000 milions per als aturats

La Moncloa promet augmentar un 4% les prestacions

La segona àrea més voluminosa, l’atur, concentrarà 18.102 milions d’euros, un 4% més que l’any anterior. Tot i que es preveu que la desocupació baixi fins al 14%, la pujada del salari mínim i les millores en la cobertura expliquen l’increment.

Augment per a la Casa Reial

Els PGE reserven gairebé 8 milions per a la monarquia

Els comptes de Montero preveuen destinar 7.999.040 euros a la Casa Reial, un 1,41% més que el 2018. Segons la Constitució, la Monarquia té la potestat de distribuir-los lliurement, i l’any anterior prop de 680.000 euros es van repartir entre la família.

8.500 milions per a Defensa

Aquesta xifra suposa un augment de 136 milions respecte del 2018

El govern de Pedro Sánchez incrementa la inversió en Defensa, fins als 8.537 milions d’euros. Suposen 136 M€ més que el 2018. Més de la meitat van destinats a despeses de personal i 897 M€ a la professionalització de les forces armades.

33 milions més per a RTVE

S’haurien de destinar a fer créixer les hores d’emissió en català

La partida destinada a RTVE augmenta en 33 milions d’euros, fins als 376, després de tres anys congelada. És un increment del 9,5%, que s’hauria de destinar a fer créixer les hores d’emissió en català de TVE. Aquest és el compromís que va assumir la setmana passada l’administradora única de l’ens, Rosa María Mateo, que pretén que els continguts en aquesta llengua passin d’ocupar 20,5 hores setmanals a 50.

Un 9,7% més per a Cultura

Baixa l’IVA del llibre electrònic i la premsa digital: del 21% al 4%

L’executiu socialista aposta per la Cultura amb un augment del 9,7%, fins a 953 milions d’euros pressupostats. Tal com estava previst, s’inclou la rebaixa de l’IVA del llibre electrònic i la premsa digital del 21% al 4%, per equiparar-lo al que tenen en paper.

Violència masclista

220 milions per al pacte d’estat contra la violència masclista

El govern espanyol vol destinar 220 milions d’euros al desenvolupament del pacte d’estat contra la violència masclista. Duplica de 20 a 40 els milions destinats als ajuntaments i 112 a les comunitats autònomes.

Infraestructures, 10.000 milions

S'incrementa la inversió en totes les àrees excepte els aeroports

La política d’infraestructures s’enfila fins als 10.029 M€, un 18,1% més que l’any passat. Augmenta la inversió en carreteres –14,1%–, en transport ferroviari –42,3%– i en ports –12,2%–, però en canvi baixen les partides per als aeroports, que es queden amb 689 milions, un 8,2% menys que el 2018.

825 milions per a la paternitat

El govern espanyol ha aprovat ampliar el permís a vuit setmanes

L’ampliació del permís de paternitat de cinc a vuit setmanes que vol aprovar el govern espanyol amb els pressupostos tindrà un impacte de 825 milions d’euros i beneficiarà 190.000 famílies.

6.729 milions en recerca

La Moncloa vol destinar 2.845 milions en subvencions a la investigació

La política I+D+i disposarà de 6.729 milions, 357 més que l’any passat, 2.845 dels quals aniran destinats a subvencions directes. Gairebé la meitat del total serà per al programa de foment i coordinació de la investigació científica i tècnica (2.999 milions).