Una ambulància amb 5G accelerarà els diagnòstics dels serveis d'emergències

Un cotxe ha atropellat el Raül a la cruïlla entre la Gran Via i la plaça Ildefons Cerdà. No ha quedat inconscient, però té un dolor molt fort a les costelles i un altre vianant truca al Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) perquè el puguin atendre. Quan l'ambulància arriba al lloc de l'accident no saben què li passa i el metge contacta per videotrucada amb un especialista. Darrere d'aquesta situació hi ha les dues sigles que més s'estan repetint durant aquesta edició del Mobile World Congress: el 5G.

La Generalitat ha presentat aquest dilluns un projecte pilot per connectar amb aquesta tecnologia les ambulàncies dels serveis d'emergències. La iniciativa, que implica els departaments de Polítiques Digitals i Salut, pretén accelerar els diagnòstics dels metges i personal sanitari quan arriben a un accident i necessiten controlar al més aviat possible la situació.

"El 5G permet una connexió sense talls i molt més ràpida per enviar les constants vitals als centres hospitalaris i quadrar el diagnòstic dels pacients", ha explicat durant l'acte de presentació la consellera de Salut, Alba Vergés. El conseller de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró, ha destacat que el 5G permetrà fer "un salt qualitatiu" més enllà del mòbil i aconseguir avenços en el sector de la salut digital.

Malgrat el projecte està pensat perquè l'ambulància es connecti a la xarxa 5G, les primeres proves d'aquest sistema s'hauran de fer sobre 4G, ja que la tecnologia de cinquena generació encara no està desplegada a Catalunya. El principal salt entre el 4G i el 5G no només està en la velocitat o la resposta de les connexió, sinó també el que s'anomena 'slicing'. Això vol dir que les noves tecnologies de telecomunicacions permetran tenir una part de la xarxa dedicada a un sol ús -per exemple, el servei sanitari- de manera que no hi hagi retards ni interferències.

El vehicle també portarà incorporades una sèrie de càmeres que ajudaran a què el SEM pugui controlar què passa fora de l'ambulància quan arriba al punt on s'ha produït l'emergència.

Durant el conseller de govern d'aquest dilluns la Generalitat té previst aprovar l'estratègia 5G per a Catalunya, una espècie de full de ruta amb el qual el Govern vol marcar en quins àmbits estratègic se centraran les primeres fases del desplegament de la xarxa. Entre d'altres iniciatives, el conseller Puigneró ja ha avançat que un dels principals projectes serà el desenvolupament del 'corredor mediterrani connectat'. Aquesta iniciativa coordinada amb el govern d'Occitània promet convertir l'autopista AP-7 en un camp de proves per al cotxe connectat i autònom.