L'atur creix a l'agost en 11.300 persones a Catalunya, després de la caiguda del juliol

A Catalunya hi ha 480.642 persones aturades en acabar l'agost. La xifra suposa un increment del 2,4% respecte al mes passat: és a dir, que després que la represa de l'activitat econòmica fes que es reduís el nombre d'aturats al juliol, ara torna a haver-hi un increment d'unes 11.293 persones. Això vol dir, a més, que hi ha gairebé un 30% d'aturats més que un any enrere.

Al conjunt de l'Estat el cop és relativament menor: els 3,8 milions d'aturats de l'agost suposen un increment del 0,7% respecte al mes passat. Hi ha, doncs, 29.780 persones aturades més. L'increment en comparació amb l'agost del 2019 és del 24%. La comunitat que en surt més mal parada són les Illes Balears: és el lloc on més creix l'atur en relació amb el juliol (+3%) i també, amb molta diferència, respecte a l'any passat, ja que augmenta gairebé un 90%. En total, a les Illes Balears hi ha hagut 75.753 persones aturades a l'agost.