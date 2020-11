L'atur entre llicenciats augmenta des de l'última crisi

Les oportunitats laborals entre els joves llicenciats continuen sent escasses a Espanya. Així es desprèn d'un informe que el Banc d'Espanya ha publicat aquest dimarts i que situa la taxa d'atur dels universitaris espanyols entre 30 i 34 anys en un 9,8% l'any 2018, una xifra gairebé 4 punts superior a la del 2006, quan la taxa d'atur entre aquest col·lectiu de població era d'un 5,7%.

Els canvis entre els universitaris no només s'han registrat en relació amb l'atur. Segons el Banc d'Espanya, després de la crisi financera del 2008 i tenint en compte l'evolució de l'economia, la tendència a l'hora d'escollir una especialització també ha canviat. A Espanya han augmentat des d'aleshores els titulats en educació, tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), serveis i sanitat, en detriment dels que van escollir carreres universitàries en ciències socials i dret, arts i humanitats, però també enginyeria i construcció.

Malgrat aquest canvi, les professions que continuen aglutinant més pes universitari, tant a Espanya com a la zona euro, continuen sent les de ciències socials i les jurídiques, que constitueixen les titulacions més freqüents entre les persones de 30 i 34 anys, amb un pes que ronda un terç del total i dobla carreres com les de salut o enginyeria.





L'informe també destaca que malgrat el canvi a l'hora d'escollir una titulació per part dels llicenciats, cap a sectors que aparentment tenen més sortides laborals, l'atur no ha disminuït. De fet, la taxa d'atur el 2018 va créixer en totes les titulacions, a excepció de les professions artístiques, les humanitats i els idiomes. L'estudi conclou que si les xifres d'atur continuen sent dolentes no és pels tipus de carreres universitàries cursades sinó per un problema estructural.

Un problema estructural

D'una banda, l'informe vincula l'atur a una menor qualitat de l'educació universitària. Ara bé, el Banc d'Espanya estudia la qualitat del sistema en relació amb la proporció de titulats que treballen en llocs altament qualificats. En aquest sentit, l'informe remarca que els joves espanyols que estaven en aquesta situació l'any 2018 (44%) eren menys en comparació amb la mitjana de joves llicenciats que ocupaven llocs altament qualificats (53,4%).

D'una altra, el document no descarta "característiques estructurals de l'economia [espanyola] que limiten la capacitat del mercat de treball per absorbir adequadament els nous titulats superiors".

L'entitat, a més, destaca que en comparació amb els països de la zona euro, Espanya continua estant pitjor pel que fa a l'atur de llicenciats. La taxa d'atur dels universitaris espanyols entre 30 i 34 anys va ser el doble que la dels seus homòlegs europeus, que registraven una taxa d'atur del 5,8% l'any 2018.