116.000 autònoms rebran l'ajuda de 2.000 euros en un únic pagament

Finalment 116.000 autònoms rebran l'ajut de 2.000 euros de la Generalitat en un únic pagament que es farà abans que acabin les vacances de Nadal. Aquesta és la xifra de treballadors per compte propi que finalment s'han inscrit al registre per rebre els ajuts del Govern, el termini del qual acabava aquest dilluns. La Generalitat destinarà 232 milions d'euros per fer front aquestes prestacions, una quantitat una mica més elevada de la que preveia que rondava els 200 milions d'euros.

Aquesta xifra sumada als 10.000 autònoms que ja van rebre el mateix ajut quan es va fer la primera convocatòria de només 20 milions d'euros i que va col·lapsar la pàgina suposarà que un 23% dels treballadors per compte propie que hi ha a Catalunya rebin la prestació.

El perfil majoritari que ha sol·licitat aquest ajut és el d'un home (62%) d'entre 26 i 46 anys. El 59% han tingut uns ingressos inferiors al 5.000 euros durant aquest any i la majoria són del sector serveis (80%).

El vicepresident del Govern, Pere Aragonès, ha assegurat que aquest mecanisme d'ajudes ha estat possible perquè "els objectius de dèficit han estat suspesos i per una gestió òptima de la tresoreria". A més ha afegit que les ajudes es poden reproduir en els propers mesos, tot i que no ha donat més detalls