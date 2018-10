Un any després de la DUI: Catalunya ha creat més ocupació que Madrid i el País Basc junts

Justament quan es compleix un any de la DUI, l'evolució de l'ocupació a Catalunya no ha complert els pronòstics més catastrofistes. En els últims dotze mesos, Catalunya ha creat més llocs de treball que Madrid i Euskadi juntes: concretament, l'ocupació ha augmentat en 77.300 persones, mentre que a Madrid s'ha incrementat en 49.300 i al País Basc en 16.400. Entre totes dues, tan sols sumen 65.700 nous llocs de treball, una dada inferior a la catalana. Cal tenir en compte que Madrid i el País Basc son les comunitats autònomes amb la renta per capita més elevada de l'Estat i conjuntament tenen una població comparable amb Catalunya.

No només les xifres absolutes refusen l'impacte del Procés en el mercat de treball. La taxa de variació de l'ocupació a Catalunya també ha augmentat un 2,33% en l'últim any, una xifra similar a la mitjana estatal i superior a la xifra de Madrid (+1,67), Navarra (+1,72% ), el País Basc (+1,81%) i el País Valencià (+2,26%). Així ho indica l'Enquesta de Població Activa (EPA) publicada aquest dijous per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

L'atur va baixar en 28.300 persones a Catalunya el tercer trimestre, un descens del 6,55% respecte al trimestre anterior, i la xifra total de desocupats en 403.700 persones. La taxa d’atur se situa així en el 10,6%, gairebé un punt menys respecte a l'11,4% que havia marcat al juliol. Es tracta de la dada més baixa des del tercer trimestre del 2008, quan l'atur va passar del 8,8% a l'11,75% en només tres mesos. En termes anuals, la reducció de l'atur a Catalunya es va saldar amb 72.000 desocupats menys, una caiguda del 15,13% respecte a l'any passat.

La taxa d'atur a Catalunya cau fins al 10,6%, gairebé un punt menys respecte a l'última EPA

De fet, malgrat el fre del turisme d'aquest últim estiu, Catalunya va liderar la reducció de l'atur a l'Estat entre el juliol i el setembre, mesos en què tendeix a augmentar la contractació en el sector dels serveis. En termes anuals, però, es manté en segona posició amb 72.000 aturats menys, per darrere d'Andalusia, on es van registrar 107.400 desocupats menys. Catalunya també va ser la segona comunitat autònoma en creació d'ocupació durant el tercer trimestre, amb 33.500 nous llocs de treball, per darrere dels 47.500 que van generar les Illes Balears.

L'atur baixa del 15% a l'Estat

En conjunt de l'Estat, l’atur va caure en 164.1000 persones. És un 4,70% menys de desocupats que el trimestre anterior, i això situa el nombre total d’aturats en els 3,32 milions. D’aquesta manera, segons l’EPA la taxa d’atur a Espanya se situa ara al 14,55% respecte al 15,28% de l'última EPA. Amb aquesta nova dada, l'Estat aconsegueix rebaixar la barrera psicològica del 15% i se situa als nivells més baixos des de finals del 2008.

Pel que fa a l'ocupació, durant el tercer trimestre es van crear 183.900 llocs de treball, pràcticament un 1% més que el trimestre anterior i la població ocupada ja és de 19,5 milions de persones. En el que portem d'any, ja hi ha 478.800 nous ocupats, un increment del 2,51%. La vicepresidenta del Govern, Carmen Calvo, ha celebrat aquestes dades i ha indicat que la taxa d'atur és una xifra "històrica i important", ja que no s'assolia en una dècada.

Per sectors, els serveis van ser l'activitat econòmica que va crear més llocs de treball amb un total de 210.200 nous ocupats durant l'últim trimestre. En canvi, en el conjunt de l'Estat la indústria tan sols en va crear 2.800 més, mentre que l'agricultura en va destruir un total 54.000. A més, els contractes a temps complet van augmentar en 369.000 persones i els de temps parcials es van reduir en 185.900, fet que va provocar una caiguda fins al 13,9% el percentatge de treballadors amb una jornada laboral reduïda.