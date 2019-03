La banca ofereix a Eroski retallar el deute en 240 M€ si es ven actius

Els bancs creditors de la cadena de supermercats Eroski, propietària del grup català Caprabo, han ofert a la companyia una retallada de fins a 240 milions d’euros sobre el seu deute si accepta vendre’s actius que actualment posseeix, segons ha pogut saber l’ARA.

Fa dues setmanes, el grup cooperatiu basc va anunciar un acord de refinançament amb els bancs, que acumulen tres quartes parts dels 1.540 milions d’euros de deute que té Eroski. L’acord té validesa per un període de cinc anys, quan la direcció i les entitats tornaran a asseure’s a negociar. Entre aquests bancs, el Santander és el que acumula una part més gran de deute, que també està repartit entre BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankia, Kutxa i Caja Laboral, a més d’altres entitats financeres amb participacions del deute menors.

Quan va anunciar el pacte amb la banca, Eroski va afirmar que “l’acord no inclou l’obligació de fer desinversions”. No obstant això, tot i no existir aquesta obligació de desprendre’s d’actius, si la companyia fes algunes vendes els bancs han agafat el “compromís” de rebaixar en un màxim de 240 milions el deute total, segons les fonts consultades. En aquest sentit, les entitats financeres opinen que mantenir l’estructura actual de l’empresa “no té gaire sentit”, motiu pel qual consideren que Eroski s’acabarà veient obligada a vendre’s actius.

Ara bé, els bancs no haurien posat damunt la taula cap opció concreta sobre els actius de què s’hauria de desprendre Eroski per tal d’optar a la rebaixa del deute. D’aquesta manera, doncs, les hipotètiques desinversions, que es podrien materialitzar tant amb la venda de part del negoci -filials o divisions- com de béns immobiliaris, seran decidides únicament per la direcció de la companyia, no pas pels creditors.

Un dels actius amb els quals Eroski podria rebaixar el deute seria venent-se Caprabo, la cadena catalana que va comprar el 2007 i que des de llavors ha perdut més de la meitat de la quota de mercat (del 13,3% al 5,3%). De tota manera, el president d’Eroski, Agustín Markaide, ha insistit públicament en diverses ocasions que no preveu la venda de la filial catalana.

Altres actius

La companyia basca té tres divisions més que es poden separar i vendre de manera relativament fàcil: les franquícies que té a Galícia, les que té a les Balears i l’agència de viatges que porta el seu nom. I encara té altres negocis, tot i que menors, com benzineres, òptiques i la cadena de roba esportiva Forum.

El grup Eroski forma part de Mondragón, la cooperativa més gran d’Espanya. La companyia descarta per complet reconvertir-se en societat anònima, una altra opció que s’havia especulat. Les mateixes fonts coneixedores de les converses asseguren que aquesta possibilitat “no s’ha plantejat”.

Tanmateix, l’acord de refinançament d’Eroski sí que inclou “la reorganització societària de les filials mercantils del grup Eroski per àrees de negoci amb l’objectiu d’optimitzar els seus resultats i els seus recursos”, d’acord amb el comunicat publicat per l’empresa un cop va arribar a un acord amb els creditors.

Concretament, l’acord de refinançament preveu el pagament d’un primer tram de 1.000 milions d’euros amb un interès de l’Euríbor més 2,5 punts percentuals, i un segon tram de 540 milions amb un interès del 0,5%. A més, per tal de mantenir la seva activitat ordinària, Eroski continuarà tenint accés a línies de crèdit operatiu per valor de 372 milions d’euros. Des del 2010, Eroski ha reduït el seu deute en més de 1.800 milions, 731 milions dels quals en els últims quatre anys.

En els últims resultats publicats, corresponents al primer semestre del 2018, Eroski va obtenir un benefici de 15 milions i una facturació de 2.314 milions. Actualment, el grup de supermercats té més de 33.000 treballadors entre cooperativistes i empleats, i més de 1.650 botigues al País Basc, Navarra, Galícia, les Balears i Catalunya. Concretament, en el cas de Catalunya, el 2017 tenia uns 325 establiments amb les marques Caprabo i Caprabo Ràpid. En total, la filial catalana suma uns 6.500 treballadors.

Dia renegocia 912 milions

D’altra banda, la cadena de supermercats Dia va pactar amb la banca una pròrroga del crèdit sindicat de 912 milions d’euros, condicionada a l’aprovació de l’ampliació de capital de 600 milions d’euros proposada pel consell d’administració de la cadena.