La banca ja acusa el cop

“És un moment en què la societat té por, tots n'hem tingut en algun moment. Estem parlant de salvar l'economia. Això és una desgràcia d'horribles proporcions i ens costarà diners, hem d'acceptar-ho”. Les paraules de Gonzalo Gortázar, conseller delegat de CaixaBank, resumeixen la jornada que han viscut aquest dijous tres dels grans bancs espanyols, amb uns resultats que ara fa un any segur que s'haurien vist com a catastròfics.

El tancament de l'economia que es va produir per fer front a la pandèmia de coronavirus ja impacta els comptes de resultats del sector financer espanyol. La sort dels bancs, com va quedar clar en l'última crisi, és sovint la de milers d'empreses que necessiten injeccions de liquiditat per fer front a una crisi. I només 15 dies de març, els de la segona quinzena de confinament, han suposat un cop dur per als resultats dels tres bancs més representatius de Catalunya: els catalans CaixaBank i Sabadell i el BBVA, segon en implantació després d'haver absorbit cinc de les deu antigues caixes.

De nou, el concepte comptable protagonista de la jornada han sigut les provisions, els diners que es reserven per fer front a possibles pèrdues en el futur, en aquest cas com a conseqüència del covid-19. Això explica l'enfonsament dels beneficis de CaixaBank (83% menys), Sabadell (63% menys) i BBVA, que pateix les pitjors pèrdues de la seva història amb una caiguda del 250%. Aquesta mateixa setmana el Banco Santander i Bankia ja van deixar clar quin era el camí.

La patacada conjunta és imponent, fins al punt que els cinc grans bancs han perdut 1.277 milions fins al mes de març. L'explicació als resultats està en els deterioraments reconeguts pels bancs, que van ser de 3.771 milions de manera conjunta. La quantitat és important i suposa un 28% dels més de 13.000 milions de beneficis que van tenir de manera conjunta els cinc grans durant tot l'any passat. Perquè de nou cal recordar que el daltabaix del primer trimestre s'explica pels 15 dies de confinament de març i queda en l'aire la pregunta de què passarà en el segon trimestre, en el qual, avui dia, ja hi ha hagut el doble de temps amb l'economia paralitzada per decret.

Aquesta situació arriba, a més, en un moment d'especial debilitat dels bancs a la borsa. Si fa un any les entitats ja recitaven de memòria els problemes que les castigaven davant dels inversors (Brexit, debilitat del creixement, guerra comercial, ajornament de l'ansiada pujada de tipus d'interès per part del BCE), ara pràcticament no calen explicacions: el covid-19 i prou. Avui dia el Sabadell ha perdut més d'un 60% del seu valor en borsa des de l'1 de gener. Santander i Bankia ronden una caiguda del 45%. CaixaBank està en el 40% i el BBVA és el millor dels cinc amb una caiguda del 36%. Però l'entitat que presideix Carlos Torres rebia durant la jornada un fort càstig del 6% i liderava les pèrdues a l'Íbex-35.

CaixaBank

Sobreviure en temps dolents

La segona empresa catalana per facturació ha guanyat tot just 90 milions en els tres primers mesos de l'any i el seu conseller delegat, Gonzalo Gortázar, s'afanyava a precisar que l'entitat no espera pèrdues a final d'any. Per moments el seu discurs no ha semblat el d'un executiu financer, sinó més aviat el d'un ministre d'Economia.

"Els crèdits ICO no són negoci per a la banca" Gonzalo Gortázar Conseller delegat de CaixaBank

Gortázar, que com la resta de financers ha fet la roda de premsa per videoconferència, ha explicat que CaixaBank ha rebut 220.000 peticions de moratòria en els préstecs, 95.000 dels quals referents a hipoteques i 125.000 més de préstecs al consum, que afecten en total una cartera de 8.500 milions d'euros. També ha defensat que l'entitat ja ha processat 11.140 milions d'euros de préstecs avalats per l'Estat a través de l'ICO i que n'ha concedit 14.000 més sense aquesta garantia, tot i que en la majoria de casos a grans empreses, que són les que tenen més garanties en l'actual escenari. Gortázar ha deixat anar una de les frases del dia quan ha assegurat que "els crèdits ICO no són negoci per a la banca", però que formen part del compromís dels bancs amb empreses i famílies.

Les previsions del banc per a aquest any són d'una caiguda del PIB del 7,2% amb un creixement l'any vinent del 6,9%. Pel que fa a la morositat dels clients (un dels grans perills d'aquesta crisi), Gortázar és optimista. Segons ha explicat, l'entitat té un 3,6% de crèdits impagats actualment i preveu acabar l'any entre el 4% i el 5%, mentre que durant la Gran Recessió aquest paràmetre va arribar a un preocupant 11%.

El conseller delegat del CaixaBank també ha donat el seu suport al BCE, que està fent, ha dit, una tasca "extraordinària". Però no ha sigut tan optimista a l'hora de parlar de la pujada de tipus que algun dia pugui arribar de Frankfurt: "Crec que els tipus seran baixos, amb una alta probabilitat, durant molt de temps".

Banc Sabadell

El 'sorpasso' que ningú celebra

La quarta empresa de Catalunya ha aconseguit superar CaixaBank en els resultats trimestrals, amb 94 milions de beneficis. Però la circumstància ha estat molt lluny de ser celebrada i s'ha quedat en el terreny de l'anècdota. Jaume Guardiola, conseller delegat del banc d'arrel vallesana, ha destacat la bona situació de liquiditat de l'entitat per fer front a la situació i ha volgut valorar la feina de la banca: "La banca es mereix més reconeixement i menys bufetades, és gratuït i molt fàcil pegar sempre als banquers, és una falta de respecte a tots els professionals del sector i m'indigna".

Guardiola, que és l'únic conseller delegat de la gran banca que ja ho era en l'anterior crisi, també ha assegurat que la situació actual és significativament millor que la que es va viure aleshores: "La situació és diametralment oposada", ha assegurat, recordant que el 2008 hi havia "una sobrevaloraxió brutal dels actius" i que l'endeutament privat estava disparat. "No hi ha punt de comparació, la diferència és radical", ha dit.

BBVA

Estats Units i coronavirus, la tempesta perfecta

En cap de les dues recessions de l'anterior crisi el BBVA havia tingut un trimestre tan dolent com el que deixa enrere. Les pèrdues de gairebé 1.800 milions s'expliquen per les provisions de 1.433 milions d'euros i el deteriorament de la marca del banc als EUA.

El president del banc, Carlos Torres, ha assegurat que la forta caiguda de resultats respon al fet que el BBVA ha sigut més prudent que altres bancs i també ha aprofitat per demanar un retorn a l'activitat "al més accelerat possible".