La banca online accelera a Espanya

A José Ignacio Goirigolzarri, president de Bankia, li agrada explicar que la feina del gestor pel que fa a les noves tecnologies és principalment endevinar l’instant precís en què cal apostar-hi. Les dades de l’Eurostat conegudes aquesta setmana revelen que pel que fa a la banca online, el moment pot haver arribat.

Segons l’agència estadística europea, durant el 2017 el 46% dels espanyols van utilitzar serveis financers. Així, ja gairebé la meitat de la població està fent servir banca online, quan només fa cinc anys, el 2012, ho feia un 31%. L’evolució en aquest lustre és clara i frega el 50%.

Les dades de l’organisme comunitari arrenquen el 2007 i això permet seguir l’evolució dels usuaris de banca online que hi ha hagut tant a Espanya com a la resta del continent. Ara fa una dècada, només el 16% dels espanyols feien servir aquesta opció; la tendència a l’alça no s’ha aturat en cap moment i l’evolució permet vaticinar que durant el 2018 els que no fan servir les eines digitals per gestionar les seves finances passaran a ser minoria.

El 46% actual, però, queda per sota de la mitjana europea d’ús de la banca digital que va ser durant el 2017 del 51% dels europeus. Això sí, la distància d’ús es redueix pràcticament a la meitat: tant el 2007 com el 2012 era de nou punts, quan ara passa a ser de cinc.

El podi dels països amb més ús de banca online està format per Dinamarca, Holanda i Finlàndia, tots tres amb un percentatge d’ús entre la població que frega el 90%. Els països on menys implantació té aquesta tecnologia són Bulgària (5%), Romania (7%) i Grècia (25%).

Respecte a les grans economies del continent, Espanya queda clarament per darrere del Regne Unit (68%), França (62%) i Alemanya (56%) i supera en ús de banca digital Itàlia (31%).

Cal recordar que la crisi financera, que va portar a caigudes dràstiques de resultats i fusions entre entitats, va comportar un fort fenomen de tancament d’oficines bancàries. Aquest procés es va veure agreujat precisament per l’auge de la banca digital.

Balança de la clàusula terra

El sector bancari també s’ha vist afectat per reclamacions per productes mal comercialitzats com és el cas de les clàusules terra en les hipoteques de tipus variable. Aquesta setmana s’ha complert un any des que el govern central va instaurar un procediment extrajudicial perquè els afectats poguessin reclamar el seu cas i el balanç és que s’han fet gairebé 1,07 milions de sol·licituds. Els bancs n’han donat per bones 469.233, el 43% del total.

Les entitats, però, han desestimat 210.433 demandes (el 19%), no en van admetre 352.168 (el 38%) i tenen pendents d’analitzar 32.259 casos, un 3% del total, d’acord amb les dades corresponents al mes d’octubre.

Les respostes positives han propiciat que els bancs tornin a 367.316 clients més de 1.567 milions en efectiu i al mateix temps han arribat amb 36.334 consumidors a acords que impliquen mesures compensatòries diferents al pagament en efectiu, valorades en 198 milions d’euros més. El ministeri d’Economia va titllar de “satisfactoris” els resultats del mecanisme, creat per reduir la litigiositat als tribunals.