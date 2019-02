La banca no podrà reclamar el deute als afectats d'iDental

El jutge de l'Audiència Nacional José de la Mata ha acordat la suspensió cautelar de les reclamacions que hagin formulat les entitats financeres que van subscriure contractes vinculats als tractaments de les clíniques del Grup iDental i als quals continuen vinculats els perjudicats per aquest frau.

El magistrat, en una interlocutòria, acorda requerir a una desena d'entitats financeres que aturin les reclamacions i que s'abstinguin d'incloure als fitxers d'informació patrimonial els perjudicats que hagin deixat de pagar els crèdits.

Segons el magistrat, aquesta mesura cautelar permetrà evitar més perjudicis als pacients, que estaven obligats a abonar les despeses periòdiques del crèdit sabent que no se'ls faria el tractament odontològic. I té en compte que molts dels damnificats, en els casos més greus, "es veuen fins i tot impossibilitats de recórrer a un nou tractament que intenti resoldre el seu cas, o completar-lo".

El jutge intenta garantir així una protecció eficaç dels drets dels consumidors, evitant que una situació clarament injusta es mantingui durant la tramitació del procés. Això permetrà als usuaris no patir encara més perjudicis, que han augmentat "a conseqüència de l'execució d'un contracte al consum vinculat a un contracte de serveis que no s'han prestat".

A més, segons el jutge, les entitats financeres han expressat la inquietud per la situació i la gravetat dels fets, i han manifestat el compromís d'atendre les reclamacions presentades i la seva disposició a facilitar solucions.

En el cas d'iDental, segons la interlocutòria, ha quedat acreditada l'existència d'"un patró uniforme d'actuació" dels investigats. El 'modus operandi' consistia a aconseguir fons per a l'enriquiment personal mitjançant l'engany als pacients, a qui se'ls feia contractar préstecs per finançar tractaments dentals amb suposats descomptes, que podien arribar al 80% d'un pressupost inflat a còpia de suposades subvencions que en realitat no existien.

Amb això, segons el jutge, volien obtenir la quantitat més elevada possible de diners en efectiu, sense importar-los els mètodes i sabent que no es completarien els tractaments i que la qualitat del material odontològic era molt deficient.

iDental "es va quedar amb els capitals rebuts de les entitats financeres i no va sol·licitar la cancel·lació o interrupció dels crèdits al consum", indica el magistrat. La mesura cautelar que s'ha adoptat permetrà ara tant als afectats com a les entitats financeres determinar, segons les circumstàncies de cada cas, la solució més adequada.

Entre aquestes, acordar que la interrupció del servei comporti que es cancel·lin les obligacions contractuals (en els casos en què els serveis no han començat) o la cancel·lació o devolució dels crèdits, segons correspongui, a conseqüència de l'avaluació per un tercer de la part del tractament no prestat. Una altra alternativa que proposa el text és la continuació del tractament iniciat amb altres clíniques dentals proporcionades per les entitats financeres o bé altres solucions que les parts, en exercici dels seus drets, considerin oportunes.