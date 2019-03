Els bancs catalans ja donen un 60% d’hipoteques a tipus fix

Ja fa tres anys que l’euríbor -l’indicador de referència per a la majoria d’hipoteques a l’Estat- està en negatiu. La situació ha provocat un autèntic boom, inèdit a Espanya, de les hipoteques de tipus fix, que abans del 2016 representaven un producte marginal. Ara, però, la situació ha canviat: quatre de cada deu nous crèdits hipotecaris signats el 2018 eren a tipus fix, però en algunes entitats que han apostat fort per aquest model el percentatge és molt superior. És el cas de les entitats financeres catalanes: a CaixaBank, el 60% de les hipoteques constituïdes l’any passat són de tipus fix, mentre que al Banc Sabadell van ser el 64,8% en el conjunt de l’Estat i el 72% a Catalunya.

“Les hipoteques a tipus fix han sigut un producte que ha brillat per la seva absència a Espanya. És un fet que contrasta amb altres països com el Regne Unit o Itàlia, on les hipoteques són les majoritàries”, apunta Beatriz Toribio, analista i responsable d’Estudis de Fotocasa. Segons Toribio, amb la crisi econòmica i en un context de tipus baixos, els bancs i els clients han apostat més que mai per les hipoteques de tipus fix, en detriment de les de tipus variable. “És un producte que interessa a la banca, sobretot en el context actual de baixos interessos: els bancs han començat a fer més ofertes d’hipoteques a tipus fix i s’ofereixen bones condicions. A més, el client té clar quants diners haurà de pagar cada mes fins al final de la hipoteca i podrà oblidar-se de l’evolució de l’euríbor”, explica.

Les variables, més populars

Tot i l’augment d’aquesta mena de crèdits, en el conjunt de les hipoteques vives les de tipus fix continuen representant un percentatge petit. A més, molts clients continuen preferint les hipoteques a tipus variable perquè actualment els interessos són més baixos i la quota mensual, d’entrada, també. Al Banc Santander, el total d’hipoteques vives a tipus fix amb prou feines són un 4%, però al Sabadell ja són un 31,4%. A Caixabank no ofereixen la dada, però fonts de l’entitat expliquen que en el context actual “prioritzem les hipoteques a tipus fix en la nova producció”.

De fet, alguns bancs han multiplicat l’oferta de crèdits hipotecaris a tipus fix, fins i tot a 25 i 30 anys. També hi ha entitats que ofereixen una hipoteca mixta: els primers anys -5 o 10, generalment- són a tipus fix i la resta, variable.

Els analistes asseguren que el futur de les hipoteques a tipus fix és incert. El BCE ha ajornat la pujada de tipus que s’esperava i cada cop hi ha més dubtes sobre les pujades que el sector preveia que hi hauria. De moment, la signatura d’hipoteques a tipus fix continua a bon ritme, tot i que ja s’està moderant.

Segons l’INE, el gener d’aquest any el 64% de les noves hipoteques que es van signar van ser de tipus variable i el 36% fix, cinc punts menys que al desembre, quan representaven gairebé un 40%.

“Quan els tipus d’interès pugin, les hipoteques a tipus fix segurament experimentaran un retrocés, però de moment sembla que encarà continuarà la política de l’interès baix”, afirma Toribio. Un altre factor que afegeix incertesa és l’entrada en vigor, el 16 juny, de la nova llei hipotecària.

