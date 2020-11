La borsa ‘compra’ la jugada d’Oliu

L’alta direcció del Banc Sabadell va viure ahir amb veritable angoixa l’estona prèvia -molt llarga, en molts casos després d’una matinada intensa- a l’obertura de la Borsa de Madrid. Perquè l’agosarada jugada que havien decidit dijous al vespre i comunicat divendres a les 7 h a la Comissió Nacional del Mercat de Valors tenia un únic jutge per saber si podia o no sortir bé: els mercats.

Per fi, a les 9 hores arrencava la jornada de l’Íbex-35 i aviat arribaven notícies prou encoratjadores: la caiguda rondava el 12% i deixava l’acció millor del que estava abans que el dilluns dia 16 de novembre s’anunciés l’inici de les converses amb el BBVA. Al tancament del 13 de novembre (vegeu gràfic) l’acció valia 33 cèntims i l’alta direcció del banc mirava cap aquesta xifra com a indicador per saber si els mercats comprarien o no la decisió adoptada per Oliu i la seva cúpula.

Les oscil·lacions van ser breus i al llarg de la jornada no es va entrar en zona perillosa, és a dir, a tot el que fos inferior a aquesta xifra. Al tancament, l’acció quedava en els 34 cèntims. Una petita victòria per a una entitat que els últims anys només ha rebut disgustos al parquet de l’Íbex-35.

El banc català anunciava ahir que es vol centrar en el seu propi projecte, que passarà per continuar retallant personal, a què sumarà les vendes del TSB i de la seva filial mexicana. Amb tot plegat aspira a poder fer camí en solitari després del trencament de les negociacions amb el BBVA. I fonts financeres no veuen insòlit aquest camí: “Si hi ha entitats més petites que funcionen, per què no ha de poder fer-ho el Sabadell, que té més marca i millor posicionament? -es preguntava una font propera al banc català-. Ningú no es pregunta si Liberbank és viable”, reblava aquesta font.

El Banc d’Espanya, tranquil

Fonts del Banc d’Espanya van reaccionar amb tranquil·litat a la notícia. “Els supervisors no prenen decisions sobre fusions, només miren que tinguin sentit i que les entitats resultants siguin millors que la suma de les dues per separat”, explicava un portaveu.

El cert és que tant des del Banc Central Europeu com des del Banc d’Espanya o el mateix govern espanyol s’han enviat missatges recents de suport a les fusions, en una dinàmica que va iniciar-se fins i tot abans que aquest diari informés de la negociació entre CaixaBank i Bankia.

El Banc d’Espanya afegia que la situació del Sabadell no té res a veure amb la que va viure el Popular l’any 2017. Aquesta entitat va caure després d’una forta caiguda en borsa, és cert, però en el seu cas va venir acompanyada d’un factor demolidor: la retirada massiva de dipòsits, que van drenar la seva liquiditat i van amenaçar de portar-la a la fallida. “El Sabadell no té cap problema de confiança i la situació està molt lluny d’assemblar-s’hi remotament”, deia aquest portaveu.