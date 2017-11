La caiguda ‘política’ de les vendes al comerç català es queda en el 10%

La situació política no ha deixat d’afectar l’economia i les primeres setmanes de novembre s’està rebent amb un especial interès la pluja d’indicadors que avaluen quin va ser l’impacte concret del sotrac polític de l’octubre en l’activitat econòmica de Catalunya. L’últim a arribar ha sigut el del comerç.

A l’octubre l’impacte del Procés es va notar a la caixa dels comerciants, però la situació política no és l’únic factor que n’ha alterat els resultats. Segons un estudi de la consultora especialitzada en comerç i desenvolupament econòmic local J3B3 al qual ha tingut accés l’ARA, la davallada de les vendes dels comerciants catalans va ser d’un 10,7% durant el desè mes de l’any. La dada coincideix amb les previsions de diverses associacions, que rebutjaven l’escapçada de prop del 30% que va anticipar el govern espanyol i que ahir va tornar a anunciar des de Madrid el secretari general de la Confederació Espanyola del Comerç (CEC), José Guerrero. D’acord amb l’informe de J3B3, el 51% dels botiguers van notar un descens durant l’octubre, mentre que un 47% asseguren que la facturació va ser la mateixa que l’any anterior, o fins i tot es va incrementar.

Qüestió de temperatura

Precisament el sector més afectat pel retrocés va ser el de la moda i els complements, en què les vendes van caure un 18,5%. Com recorda l’informe, en aquest segment el bon temps del mes d’octubre va ser clau en la caiguda, ja que es van endarrerir les compres per encarar la temporada de fred. El 40% dels comerciants admetien que aquest factor també va influir en un octubre més pobre.

En canvi, en sectors on la meteorologia no és tan decisiva perquè el consumidor compri, el descens de les vendes va ser inferior, com és el cas de l’alimentació. Les compres recurrents al supermercat van patir una caiguda d’un 5,6% respecte al mateix mes de l’any anterior, una proporció similar al sector de l’oci i la cultura (-5%) i l’equipament de la llar (-6,4%). L’únic subsector que va acabar l’octubre pla i va esquivar la retallada en les vendes va ser el quotidià no alimentari, que inclou establiments com ara les farmàcies, les perfumeries i les drogueries.

D’altra banda, aquest impacte també ha tingut en compte la mida: els establiments amb més de 12 punts de venda l’han notat molt menys que els microcomerços, amb una sola botiga.

Malgrat aquest octubre fluix, els comerciants creuen que la situació és conjuntural i preveuen un bon novembre amb l’arribada de les baixes temperatures. Així ho defensava ahir el president de Comertia i Retailcat, Joan Carles Calbet, que assegurava que l’onzè mes de l’any està sent “molt bo” per l’avançament de promocions com ara el Black Friday.

Menys dies de venda

“Ara la campanya de Nadal no comença amb el pont de la Immaculada Concepció del desembre, sinó que s’ha avançat fins a finals del mes de novembre. Som optimistes per la baixada de temperatures”, va afegir. Segons Calbet, Comertia va tancar l’octubre amb un retrocés de vendes d’un 4,6% en el conjunt de Catalunya, que va ser més acusat a Barcelona (-8,9%). L’empresari recorda que la capital catalana és la ciutat on les manifestacions han tingut més incidència en diverses jornades de venda a l’hora d’apujar les persianes dels comerços, i que a l’octubre hi va haver menys dies de venda.

La patronal Pimec també va publicar ahir una consulta en què el 70% dels botiguers detectava una baixada de les vendes per la situació política.