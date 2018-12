Calviño preveu que Espanya compleixi l'objectiu i tanqui l'any amb un dèficit del 2,7% del PIB

La ministra d'Economia, Nadia Calviño, preveu que Espanya tanqui l'any amb un dèficit públic del 2,7% del producte interior brut (PIB), la xifra que el seu executiu havia pactat amb Brussel·les. L'objectiu inicial era del 2,2% però el govern de Pedro Sánchez va aconseguir que la Comissió Europea flexibilitzés la xifra al juliol fins al 2,7%.

Segons ha assegurat aquest dimecres la titular d'Economia, a menys d'un mes per acabar l'any, la xifra de dèficit que contempla està "absolutament en línia" del compliment. Calviño ha recordat que pel 2019 el dèficit haurà de baixar fins a l'1,8%, fet que obligarà a fer l'esforç "més gran" de disciplina fiscal que en els anys anteriors. Calviño preveu que l'Estat tanqui el 2018 amb un deute públic inferior el 97%.

Sobre els pressupostos pel 2019, que el govern espanyol portarà al Congrés el gener encara que no tingui suports suficients per aprovar-los, Calviño ha assegurat que no descarta que els partits independentistes acabin votant-hi a favor. "Difícil no és impossible. No tirarem la tovallola abans de començar", ha subratllat en un esmorzar informatiu d'Europa Press.