Calvo veu ERC "predisposada" a aprovar els pressupostos de l'Estat però Aragonès insisteix a vincular el suport a "avenços" en el front judicial

La vicepresidenta espanyola, Carmen Calvo, ha assegurat avui, després de mantenir una breu reunió amb el vicepresident, Pere Aragonès, que veu bona predisposició d'ERC respecte a l'aprovació dels pressupostos generals de l'Estat per al 2019. Calvo ha estat present aquesta nit al lliurament de premis de la patronal Pimec, i en arribar al Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), on se celebrava l'acte, i després de ser rebuda per Aragonès, ha mantingut amb ell una reunió que ha durat uns 10 minuts.

En declaracions als mitjans de comunicació, Calvo ha assegurat que la comissió d'infraestructures, una de les comissions derivades de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat, es reunirà "molt aviat". A més, ha comentat que el ministeri de Foment estaria "disposat a plantejar-se" la participació de la Generalitat en l'aeroport del Prat. Calvo ha afirmat: "Volem complir amb el compromís estatutari de la disposició addicional tercera i volem respondre a les infraestructures clau a Catalunya amb un compromís contundent amb el corredor mediterrani".

Sobre els comptes espanyols, Calvo ha apuntat que havia estat parlant amb Aragonès "sobre les possibilitats molt bones per a Catalunya que s'obririen en el cas que hi pogués haver pressupostos generals de l'Estat" el 2019. En aquest sentit, en ser preguntada sobre si veu bona predisposició per part d'ERC a aprovar els comptes del 2019, ha respost: "Jo diria que sí". "El que jo percebo, i em resulta molt reconfortant dir-ho aquí, és una capacitat de respecte, de diàleg i de trobada sobre els problemes que afecten la vida de Catalunya. Trobo gairebé cada dia força coordinació i sentit constructiu [...] Crec que això ja ho va veient gairebé tothom excepte els que han decidit no ajudar gens", ha apuntat Calvo.

La vicepresidenta ha recordat que Catalunya té l'oportunitat de comptar amb 2.200 milions d'euros més si tiren endavant els pressupostos de l'Estat per al 2019. "Espanya necessita uns pressupostos generals de l'Estat per anar traient del nivell esquelètic en el qual la dreta ha deixat l'Estat del benestar i per complir amb les comunitats i amb els compromisos adquirits amb Catalunya", ha conclòs.

Aragonès vincula l'acord a l'avenç en el front judicial

Però tot i l'optimisme de Calvo el vicepresident, Pere Aragonès, ha insistit que ERC no negociarà amb el govern espanyol els pressupostos generals de l'Estat per al 2019 si no hi ha avenços en el front judicial del Procés. En un missatge a través del seu compte de Twitter, Aragonès ha respost així a Carmen Calvo: "Ens reafirmem: fa falta que hi hagi moviments de l'acusació per part de l'Estat en la causa al Tribunal Suprem o no és possible parlar de pressupostos", ha assegurat Aragonès.

El missatge d'Aragonès adjuntava un altre tuit del diputat Joan Tardà en el qual aquest remarca que si el govern central no insta la fiscalia a retirar les acusacions contra els dirigents sobiranistes catalans "no serà possible negociar els pressupostos".